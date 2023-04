KO JE ČOVEK KOJI KRITIKUJE PUTINA I HOĆE MOBILIZACIJU 5 MILIONA RUSA? Nisu mu dali da bude dobrovoljac, smatraju ga PROVOKATOROM

Bivši ruski oficir i vatreni nacionalista Igor Girkin je 1. aprila osnovao društveni pokret "Klub ljutih patriota” zajedno sa sedam istaknutih ličnosti u želji da pomognu Rusiji da pobedi u ratu i izbegne unutrašnji sukob unutar zemlje.

Članovi kluba izjavili su da će se Rusija uskoro suočiti sa porazom u Ukrajini i da može doživeti prozapadni državni udar ili građanski rat ako Moskva drastično ne popravi situaciju na linijama fronta.

foto: Reuters

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa su stručnjaci Aleksandar M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost i Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

S obzirom na to da je Girkin organizovao pokret jer je uvideo da je Rusija nemoćna i kako bi joj pomogao, Petrović je obrazložio šta je moglo da ga motiviše.

- Ispod jedan posto ljudi zna o kome se radi, a kada biste rekli njegov naziv Strelkov onda bi mnogi znali o kome se govori. To je jedan stari disident. Ukoliko neko nije čuo za njega, on je pukovnik koji je ratovao i ovde na Balkanu. Organizovao je otpor za vreme Majdana u Ukrajini. Potom se povukao. Od tada svaka reč mu je da je krivica na Putinu. Tako da on samo ovako nastupa i daje apokaliptična viđenja za rusku stranu - započeo je Petrović, pa nastavio:

01:27 GIRKIN TRAŽI MOBILIZACIJU 5 MILIONA LJUDI KAKO BI ZAVRŠILI RAT! Stručnjaci analiziraju: Rusija se toga plaši kao MAČKA LEDENE VODE

- Jer je to uobičajena stvar sa njegove strane, onemogućili su mu da bude dobrovoljac pre oko šest meseci. Sa njegovom mladom devojkom je medijski poznat, pa se prijavio na Krimu, ali su ga odbacili smatrajući ga provokatorom. Taj čovek je s druge strane nišana sa vlastima u Moskvi, a to je veoma atraktivno za Zapadne medije.

Potom je Petrović dodao da ruske vlasti najviše strahuju od toga da se mobiliše 5 miliona ljudi, pa da za te operacije nalaze razne dobrovoljce, plaćenike, pa čak i osuđenike, kako bi sačuvali podršku javnog mnjenja:

- Rusija je mogla i može da mobiliše velike snage i da to reši. Međutim političko rukovodstvo, Putin i ostali, želi da se bori, ali da ih ne žulja. Dakle, oni shvataju da imaju podršku javnog mnjenja u Rusiji. Oni žive kao da rata nema i daju podršku vlastima za rat u Ukrajini jer vole da se oslobodi rusko-jezičko stanovništvo. Vidite da uzimaju za vojnike osuđenike, dobrovoljce, plaćenike... Samo da bude što manje ljudi jer bi to izazvalo odijum. Iz tog aspekta, Strelkov predlaže nešto što je logično 'ajde da mobilišemo 5 miliona ljudi i da završimo'. Međutim ljudi koji su političari, vlasti u Rusiji, se plaše toga kao mačka ledene vode.

foto: Shutterstock

Gajić se osvrnuo na tvrdnje, odnosno na šanse da u Rusiji izbije građanski rat ukoliko se ne napravi pomak na frontu:

- Smatram da Rusija ne može ništa da izgubi, već samo da dobije. Naravno, i što se tiče celokupnog rata, pitanje je jedino šta će se desiti nakon što Rusija pobedi. Ukoliko dobiju rat, to je novo pitanje za sve nas, pre svega doćiće do novih uređenja međunarodnih odnosa. Takođe, šta će biti sa Ukrajinom? Šta se dešava sa Rumunijom, Mađarskom.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs