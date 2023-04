OVO JE GENIJALAN RUSKI EKONOMSKI PLAN! Bušatlija otkrio razlog najvećeg dnevnog PADA RUBLJE ove godine: SADA ZARAĐUJU VIŠE

Svet se ponovo suočava sa pitanjem koliko su ozbiljno uzdrmani monetarni sistemi najvećih svetskih ekonomija.

Stručnjaci upozoravaju na mogućnost prenaduvanog finansijskog balona koji uskoro mora da pukne, a mnogi analitičari i berzanski eksperti daju prognoze o kretanjima novca i snazi svetskih valuta.

Poslednji primer je pad ruske rublje. Naime, ruska rublja je pre neki dan pretrpela najveći dnevni pad ove godine i zabeležila najnižu vrednost u odnosu na dolar i evro od aprila prošle godine.

Mahmuda Bušatliju, savetnika za razvoj i investicije, otkrio je šta stoji iza ovog velikog pada rublje, ali najpre objasnio je kako uvoz i izvoz utiču na jačanje i slabljenje valute.

- Zemlje u razvoju naročito mora da vodi ne samo ekonomsku politiku, već i tu monetarnu politiku. Mora da gleda da kroz tu monetarnu politiku kontroliše uvoz i izvoz. Vi kada smanjite vrednost svoga novca, vi ste na neki način zaštitili svoju ekonomiju ukoliko ta ekonomija može da proizvodi robe za izvoz. Ako je dinar slabiji, on će stimulisati izvoz robe napolju. A ako je jak kao naš onda je uvoz dominantan i onda uvoznici zarađuju - rekao je Bušatlija i dodao:

- Rusi su to onemogućili na taj način što su 2015. godine, ako ste želeli da kupite luksuzni automobil. Mogli ste, međutim, biće 4 puta skuplji nego 2 meseca ranije. Sada je jedan drugi obrt. Pošto je u međuvremenu za ovih 8 do 9 godina njihova ekonomija narasla i postala u dobroj meri nezavisna od uvoza. Sada su iskoristili ovu situaciju i ponovo pustili da rublja padne. Pre 2 meseca za dolar se moglo dobiti oko 50 rublji. Sada se može dobiti i do dva puta više. To znači da samo ojačavaju svoj izvoz i stimulišu ga. Dok svi prodaju naftu za 80 dolara, oni mogu da je prodaju za 60 dolara. Zašto? Jer tako zarađuju više svoje valute, oni žive od rublje, ne živi svet od rublje.

Nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, vrednost rublje pala je na 113 za dolar. Ipak, uz napore Centralne banke i Ministarstva finansija, valuta je uspela da se stabilizuje, a u julu se čak i ojačala na 50 za dolar. Međutim, poslednjih nedelja rublja je ponovo počela da slabi, nakon što su zapadne zemlje odredile krajnju granicu cene ruske nafte krajem prošle godine. Sada je vrednost rublje ponovo pala, sa oko 60 za dolar na više od 80 za dolar, što predstavlja novi izazov za rusku ekonomiju.

