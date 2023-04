DAN D U FRANCUSKOJ: OVO SU TRI SCENARIJA ZA SUDBINU PENZIONOG ZAKONA! Pešić: Starosna granica se i ne razmatra, MOGUĆ I REFERENDUM

Oko 380.000 ljudi okupilo se juče širom Francuske na 12. protestu protiv penzione reforme, saopštilo je tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Dok sindikat CGT, jedan od organizatora protesta, javlja da je na ulicama Francuske bilo više od 1,5 miliona ljudi. Francuski list Le Mond preneo je da je u Parizu privedeno 36 osoba i da je povređeno deset policajaca.

U Parizu su hiljade prošetale označenom protestnom rutom, a neki demonstranti su sa upaljenim bakljama krenuli ka zgradi Ustavnog saveta, koji danas treba da odluči da li će poništiti delove ili ceo zakon o penzionom sistemu.

Taj zakon je vlada usvojila 20. marta, iskoristivši ustavno pravo da zaobiđe glasanje u parlamentu.

Demonstranti su već najavili da će nastaviti da se bore čak i ako zakon dobije zeleno svetlo, dodajući da žele da organizuju referendum o tom pitanju ili da zakon vrate parlamentu na odluku.

foto: Kurir TV

Ovim povodom u jutarnji program Kurir TV Redakcija iz Francuske se uključio novinar Saša Pešić s najnovijim informacijama.

- Kad je reč o 12. danu protesta u Francuskoj, juče je bilo manje ljudi nego prethodnih. Po CGT, najvećem sindikatu bilo je oko milion i po, a policija je dala brojeve ispod 400.000. Bilo je nereda, najpre su počeli u Renu i u Nantu. Slike koje vidimo su iz Rena gde su pripadnici ultralevičarskih pokreta zapalili automobil. U Parizu nije bilo velikih nereda, policija je uspela da održi mir u prestonici, bilo ih je mobilisano 11.000 u Franuskoj, od čega 4.200 u Parizu - kaže Pešić.

foto: Kurir TV

Novinar je najavio da je danas najvažniji dan od početka protesta u Francuskoj.

- Ovo je nagoveštaj današnjih dešavanja. Danas Ustavni savet treba da donese odluku o predlogu teksta zakona o penzionoj reformi. Postoje tri scenarija. Prvi je da se u potpunosti složi s predlogom teksta zakona i odobri ga. Nakon toga predsednik Makron ima 15 dana da proglasi zakon ustavnim. Drugi, najverovatniji scenario je da će Ustavni savet staviti parcijalnu cenzururu na odeređene delove teksta zakona koji se odnose na starije ljude, a ono što je srž protesta i zahtev sindikata je da se neće razmatrati pomeranje starosne granica sa 62 na 64 godine. Treća solucija je da Ustavni savet u potpunosti obori predlog teksta zakona - dodaje Pešić.

05:06 DAN D U FRANCUSKOJ: OVO SU TRI SCENARIJA ZA SUDBINU PENZIONOG ZAKONA! Pešić: Starosna granica se i ne razmatra, MOGUĆ I REFERENDUM

Sagovornik voditeljke Olje Lazarević napomenuo je da postoji i mogućnost raspisivanja referenduma.

- Ako bi se desio treći scenario, predlog teksta zakona bi se vratio na razmatranje u parlament i senat i bila bi mogučnost raspisivanja referenduma. Levica je podnela zahtev za referendum zajedničke inicijative, pa će Ustavni savet i to razmatrati danas. To znači da ako se skupi 5.000.000 potpisa, predsednik Francuske Ema nuel Makron može da raspiše referendum, ali to je malo verovatno, znajući da je predsednik Ustavnog saveta bivši premijer Francuske, stari vuk koji je 30-ak godina na najvišim funkcijama u Francuskoj - zaključio je Pešić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs