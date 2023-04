"TRAMPU REPUBLIKANCI OKRENULI LEĐA" Jelača iz Njujorka šokirao detaljima: Raste mu popularnost, ali OVAJ POTEZ ĆE GA SKUPO KOŠTATI

Juče je sudija na Menhetnu odbio zahtev bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa da odloži suđenje zakazano za 25. april po tužbi bivše kolumnistkinje časopisa "El" E. Džejn Kerol.

Kerol tuži Trampa za iznošenje klevete kada je negirao da ju je silovao. Trampovi advokati su tražili odloženje suđenja zbog nedavnog medijskog izveštavanja o krivičnoj prijavi podnetoj protiv Trampa.

Međutim, sudija Kaplan je odbio zahtev navodeći da nema razloga za pretpostavku da će u maju porota biti u potpunosti bez uticaja medijskog izveštavanja.

Podsetimo, Kerol tvrdi da ju je Donald Tramp silovao krajem 1995. ili početkom 1996. godine, a Tramp negira optužbe.

Dejan Jelača, glumac, uključio se u jutarnji program iz Njujorka gde je prokomentarisao trenutno stanje u Americi i bivšeg američkog predsednika.

03:34 TRAMPU REPUBLIKANCI OKRENULI LEĐA! Jelača iz Njujorka šokirao detaljima: Raste mu popularnost, ali OVAJ POTEZ ĆE MU DOĆI GLAVE

- Očekivalo se to da kada se Tramp dočepa medija, preokrene to u svoju korist. U ovom trenutku, uprkos svemu ovome što se dešava sa druge strane, Donaldu Trampu raste popularnost i reputacija. Ali ono što jeste činjenica je da mu čelni ljudi Republikanske stranke polako okreću leđa. Vidite šta se dešava na Floridi trenutno. Ceo tim Rona Desantisa je krenuo kampanju protiv Donalda Trampa. Optužuju ga da u ovom trenutku napada Republikance i sve kandidate koje mu se suprotstave na stranačkim izborima koje će opredeliti kandidata za predstojeće predsedničke izbore 2024. godine. Dakle, on napada konstantno njegove kolege i svoju stranku - rekao je Jelača.

