"PROSEČNI AMERIKANCI MISLE O PREŽIVLJAVANJU, NE O IZBORIMA! " Novinar iz Amerike: Ljudi se plaše, i za sve su im krivi RUSI

Demokrate i republikanci ne uspevaju da pronađu bolje kandidate, iako i sadašnji i bivši predsednik uživaju nizak rejting. I pored toga što ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne želi da vidi ni Džozefa Bajdena ni Donalda Trampa na narednim predsedničkim izborima, sva je prilika da će građani SAD sledeće godine ipak gledati revanš upravo između ova dva kandidata.

Prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i Dragan Rakonjac, novinar iz Amerike podelili su mišljenje o atmosferi koja vlada u Americi.

Zirojević smatra da je Kenedi deo kraljevske porodice u Americi i kao takav je stabilan protivkandidat Bajdenu i odličan kandidat, a DeSantis je protivkandidat Trampu.

Razgovoru se priključio novinar iz Amerike i podelio političku atmosferu u Americi.

- Prosečni Amerikanci i ne znaju koji su to protivkandidati, a prosečni ljudi se bave preživljavanjem. Inflacija koja je nastala zabrinjava prosečnog glasača. Kada bude krenula kampanja, videćemo da li će i ko će obećavati neku sigurnost. Mnoge kompanije i trgovački lanci se zatvaraju, a mnoge komercijalne zgrade postale su prihvatilište za ljude koji žive na ulici. Ima mnogo beskućnika, jer ljudi ne mogu da prežive. Stomak, stanovanje i mogućnost da se preživi će odlučiti za koga će prosečan Amerikanac da glasa - upozorava Rakonjac, koji kaže da sve što se dešava u Americi, krive Ruse.

- Uvek nalaze druge krivce, a situacija je kompleksnija i teža. Mnoge američke korporacije koje žele da naprave profit, zapošljavaju jeftinu radnu snagu i svoju proizvodnju izvoze u Meksiko. Ilon Mask hoće da otvori jednu fabriku u Meksiku. Ljudi se plaše za svoj posao i uvek pronalaze druge krivce - dodaje Rakonjac, koji ne misli da će se spoljnopolitički ekonomski plan menjati nakon izbora, bez obzira na to ko će pobediti na izborima.

02:00 PROSEČNI AMERIKANAC MISLI O PREŽIVLJAVANJU NE O IZBORIMA!

Rat se rasplamsava, kaže Zirojević, a mnogo je jednostavnije da u SAD Tramp kaže da se to sve desilo dok on nije bio tu.

- Mnogo je lakše Donaldu Trampu da optuži Bajdena za sve što se dešava. U Njujorku je mnogo velika razlika nastala u toku samo nekoliko godina. Od cene kuća koje su pale, do ostalih promena, a mislim da nikad veća razlika nije bila i između dva kandidata, a sada kada gledate dva plana, i ovo "make Amerika grat again" to je ono što će vući njihovu politiku - ukazuje Zirojević.

