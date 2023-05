ORBAN OŠTRO O RATU U UKRAJINI: Samo u bajci moguće da Rusija bude pobeđena i da se mirno pomiri sa porazom

Samo je u bajci moguće da Rusija bude pobeđena i da se pomiri sa porazom, a u konfliktu u Ukrajini neće biti pobednika već samo gubitnika, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

- Nisam toliko maštovit da shvatim da neko može da pobedi nuklearnu zemlju. Zar misle da će Rusi skrštenih ruku gledati kako ih pobeđuju, ruše im politički sistem, ubijaju predsednika i dronovima napadaju Crveni trg i da se veruje da će ćutke to gledati i da će se pomiriti sa vojnim porazom. Tako nešto mogu samo oni koji su i dalje na nivou dece. To se samo događa u bajci dok se u realnosti to ne dešava - rekao je Orbanu u intervjuu radiju Košut.

Dodao je da je Mađarska još na početku rata smatrala da će teško u ovom ratu biti pobednika već samo gubitnika.

Premijer Mađarske je objasnio da sa jedne strane NATO Ukrajinu snabdeva novcem i oružjem i da samo od Zapada i Amerike zavisi koliko novca će izdvojiti i koliko dugo su spremni da ga troše. Dodao je da je veoma teško pobediti moderne zapadne sisteme naoružanja i skoro neograničeno finansiranje iz američkog budžeta.

- Rusija sa druge strane ima mnogo više stanovništva, veća je vojska, veća tradicija proizvodnje oružja, a takođe ima i najveći nuklearni arsenal na svetu - naglasio je Orban.

Ranije je pres služba Kremlja saopštila da je tokom noći 3. marta Ukrajina pokušala da bespilotnom letelicom izvede napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Kremlju.

Dve letelice su onesposobljene. U napadu nije bilo žrtava niti materijalne štete. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kasnije je izjavio da predsednik Rusije u tom trenutku nije bio u Kremlju.

(Kurir.rs/Politika)