KINŽAL JE NAJMODERNIJE ORUŽJE KOJE RUSIJA POSEDUJE! Najveći aduti - nezamisliva brzina i nepoznat cilj do samog kraja!

O upotrebi Kinžala u Ukrajini govorilo se i u martu ove godine. Rusija je tada tvrdila da je zasula ukrajinsku teritoriju sa najmanje 80 moćnih projektila. Kako tvrdi Kijev, u višesatnom napadu su korišćene rakete Kh-22 i Kh-47 ili Kinžal (Bodež),

Pre ovog događaja u martu, Rusija je Kinžal upotrebila samo dva puta, a u tom trenutku je imala ukupno 43 ove hipersonične rakete. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji je rekao da se ovo oružje koristilo dva puta 19. marta 2022. godine, kada je sa ovom raketom uništeno vojno skladište u Ivano-Frankivskoj oblasti.

Pun naziv ove rakete je Kh-47M2 i nosi nadimak Kinžal ili Bodež. Ona važi za najmodernije oružje koje Rusija poseduje. U upotrebi je od 2017. godine. Ima domet od više od 2.000 kilometara, dostiže ogromnu brzinu i može da izvodi manevre izbegavanja u svim fazama leta. Može biti naoružan konvencionalnim ili nuklearnim bojevim glavama. Kinžal nosi do 480 kilograma eksploziva.

foto: screenshot Youtube/ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Najčešće se lansira iz bombardera Tu-22M3 ili presretača MiG-31K. Može da se upotrebi protiv ciljeva na zemlji i u pokretu, na primer protiv ratnih brodova. Taj projektil je ne samo daleko brži, može da menja pravac i visinu skoro do samog udara u cilj – tako izbegava protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, klasične balističke rakete imaju zadatu putanju.

Stručnjaci kažu da je najveći adut ove rakete upravo ono zbog čega je tako opasna – suluda brzina i to što je cilj do samog kraja praktično nepoznat. To odbranu ili uzbunu i evakuaciju čini skoro nemogućom.

Može da putuje brzinom do 12 maha (oko 14.800 km na sat), dok izvodi manevre izbegavanja, koji joj omogućavaju da izbegne svaku postojeću PVO.

Ministarstvo odbrane Rusije je dve godine pre početka rata, krajem jula 2020. godine saopšteno da raketa “Kinžal“ može direktno dobijati podatke o cilju preko zaštićenog kanala veze sa modernizovanog aviona za radio-elektronsko izviđanje Il-20M.

Konkretno, predviđen cilj je da uništava ratne brodove NATO-a koji predstavljaju pretnju strateškim raketnim sistemima, NATO sisteme obrane od projektila, brodove za obranu od balističkih projektila i kopnene objekte Alijanse koji se nalaze u blizini ruskih granica.

Navodno je dizajniran i da nadvlada sve poznate ili planirane NATO-ove sisteme vazdušne ili raketne obrane uključujući MIM-104 Patriot.

