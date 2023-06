"ODESA SE NEĆE NI BRANITI, SAMA ĆE SE PREDATI RUSIMA" Žustra polemika na Kurir TV: Jedina istina je da je RUSKA ODBRANA PROBIJENA

Tokom jučerašnjeg dana Rusija je nastavila da optužuje Ukrajinu za napade dronovima. Nakon optužbi da su napali Moskvu, Rusi sada terete Ukrajince i za požar koji je izbio u rafineriji u Krasnodaru.

foto: Shutterstock

Međunarodna agencija za atomsku energiju brine da bi isto moglo da se dogodi i u Nuklearnoj elektrani Zaporožje.

SVE JE VIŠE UHAPŠENIH NOVINARA U SVETU U poslednje tri godine broj uhapšenih novinara u svetu raste. Prema mišljenju analitičara tome su doprinele dve situacije. Jedna je pandemija korona virusa, a druga rat u Ukrajini. Međutim i druge okolnosti su dovele do toga da se poveća broj novinara koji su iza rešetaka. Kako navode izveštaji, ubijeno je 8 novinara i jedan medijski radnik, dok je uhapšeno čak 536 novinara i 22 medijska radnika! Uglavnom su to novinari iz delova sveta gde imaju socijalne nemire i vlada labilna politička situacija. Preporuke Komiteta za zaštitu novinara su izdate radi pojačanja zaštite novinara, a jedna od njih je učlanjenje u međunarodne organizacije, kako bi imali i pravnu zaštitu na globalnom nivou. To je jedan od načina zaštite od mogućih neprijatnosti. Kurir.rs/Saša Dobrijević

Prof.dr Dragan Radenović - akademik i Darko Obradović iz Instituta za stratešku analizu razgovarali su o situaciji u Ukrajini i Rusiji.

foto: Kurir tv

Obradović je napade nazvao obrnutim ogledalom.

- Nije ovo ništa spektakularno, ovo je dron koji leti 160 km/s relativno nisko, međutim ono što je zanimljivije između uzajamnih optužbi jeste pomisao da leti letelica u Moskvi i gle čuda baš u Rubljikovu. A da li je Ukrajina to uradila, ili bilo ko drugi, suština je da je probijena ruska odbrana. Oblikuju moral, pripremaju moral sa jedne i druge strane - kaže Obradović i citira princa Aleksandra Suvorova:

foto: Kurir tv

- Rat ne pobeđuju brojevi, nego obučeni ljudi - dodao je.

U ratu nema onoga koji je pobednik, smatra Radenović. Prokomentarisao je sledeće stvari interesantnim.

- Paradigma rata se menja unutar obe strane. Propagandni rat dobija stvarne dimenzije rata, opasnost od dronova i letelice vođene veštačkom inteligencijom, mala je količina eksplozija bila u njima. Oni koriste ruske bombe iz svojetskog doba, a osposobili su čitav jedan novi oblik suprotstavljanja. U ovom slučaju ova bomba služi za odbranu i najklasičnija je, a proizvedena je šezdesetih - rekao je Radenović.

SUKOB IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE DOBIJA NOVE DIMENZIJE: NAPADI DRONOVIMA, POŽAR U RAFINERIJI I STRAH OD NUKLEARNE ELEKTRANE

To je priprema za nešto, i logično je da, kako dodaje Radenović, dođe do sukoba obaveštajnih službi.

- Svi ti avaksi iznad Poljske, Rumunije, Finske, Norveške, daju takve podatke Ukrajincima koji mogu da ih koriste na ovaj način na koji su ga do sad koristile. Kada vam letelice dođu do Moskve neko je tehnološki poremetio sistem, a za to su krive vojne obaveštajne službe. Obaveštajni karakter sada postaje prisutan u svim ovim događajima, dok Rusi ne dođu bočno od Odese. Odesa se neće ni braniti, jednostavno žitelji Odese su racionalni, i složiće se sa uslovima koje će dati Rusija, a to će omogućiti Rusima da izađu na desnu stranu delte Dunava, čime bi pokrili čitav Balkan - mišljenje je Radenovića.

Vidite, nadovezuje se Obradović, Zapad nije lud, i kako kaže, napad dronovima je logičan sled događaja, nakon specijalne operacije predsednika Rusije na Ukrajinu.

- Ja ne znam šta bi bilo da Rusi ratuju sa NATO, apsolutno je nebitno šta kažu Amerikanci, ovo se nikad ne bi desilo da Putin nije napao Ukrajinu - kaže Obradović.

Rusi jesu agresori u nekom smislu započinjanjem ove operacije, ali bili su primorani, naglašava sagovornik Radenović.

- Ovo je operacija odbrambenog karaktera, ubistva koje su ukrajinske regularne snage iz atributa države u ovim predelima činile, su izazavale sukob. Kada je reč o legitimitetu, postoji više segmenata, a jedan je opšti zakon o ratovanju i pravila o korišćenju oružja. U ovom ratu je sve dozvoljeno. Niko neće ustuknuti od svoje namere. Artjomsk, ili Bahmut kada su ga Srbi osnovali, osnovan je kao zaštitna zona protiv tadašnjih Tatara i stvorili su ga Srbi. Oni koji znaju šta se dešavalo u tom gradu analiziraće ovaj grad. Amerikanci su poslednjih 40 godina dojadili i Bogu i ljudima. Vode ratove na čitavoj planeti i sad su se setili da pomažu rat u ovoj zemlji koja ne može biti njihov interes na pragu Ruske federacije. Ja ne znam kako bi se ma koji čovek na mestu predsednika Putina postavio! Kako bi reagovao predsednik SAD? Verovatno mnogo žešće! - rekao je Radenović i podvukao:

- Ovde je reč o kompleksu. Anglosaksonski svet je postavio svoj kodeks moralnih ponašanja i oni misle da je to ono što čitav svet mora da poštuje. Kijev je žrtva ambicija jedne grupe ljudi, koji su postali neverovatno bogati, koji će preživeti depopulaciju na planeti. Depopulacija postoji kao činjenica - rekao je Radenović.

Ukazao je na najbolji signal da rat neće biti gotov u skorije vreme.

- Kada vidite ovaj stepen angažovanja obaveštajnih službi, to je najbolji signal da kraj rata nije daleko, kada je ovolika angažovanost.

Kurir.rs

