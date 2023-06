MLADE UKRAJINKE ZAVODE RUSKE VOJNIKE i tako dobijaju važne informacije!? Potpukovnik u penziji otkrio POZADINU ove "taktike"

Mlade Ukrajinke prijavljuju se na aplikacije za upoznavanje kako bi od ruskih vojnika dobile važne informacije. A onda te podatke prosleđuju ukrajinskoj tajnoj službi, objavio je Dojče vele.

Andrij Jusov iz obaveštajne službe ukrajinskog Ministarstva odbrane naglašava da se informacije iz tih izvora pažljivo preispituju i da su često „zaista korisne“.

Ukrajinci mogu da koriste aplikaciju za dostavljanje inormacija o ratu. Ukrajinsko Ministarstvo za digitalnu transformaciju je na osnovu tako dobijenih informacija sastavilo 500.000 izveštaja o mogućim vojnim ciljevima, što u znatnoj meri pomaže ukrajinskoj vojsci kod planiranja operacija.

A koliko ovakvi podaci stvarno pomažu govorio je u emisiji Puls Srbije Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

- Koriste se sve mogućnosti i najčešće se pribegava onome što protivnik neće lako da prozre. Jedna mogućnost je ova o kojoj piše Dojče vele. Meni to više liči na jednu propagandnu nego na obaveštajnu operaciju - ocenio je Karan.

Izrazio je utisak da je dosta neobično da je takva informacija procurela u javnost, kao i da to znači da ova taktika najverovatnije i nije naročito uspešna:

- Puštena je jedna tako spektakularna innformacija, što znači da su rekli kako oni to rade. Da je to toliko uspešno ne bi o tome čuo Dojče vele. Priča se o 500.000 potencijalnih ciljeva. Treba poći od toga šta je nivo vojnika i kakve informacije on može da dostavi. To je nizak nivo. Jedan vojnik ne može raspolagati najvažnijim informacijama koje se tičnu ratovanja. Više sam sklon da poverujem da je to propaganda, ali ne treba podcenjivati ni ove mogućnosti u obaveštajnom radu - rekao je Karan i dodao:

- Postoje tu dva problema. Jedan problem je što tako masovnim prikupljanjem podartaka zatrpate scvoju analiztiku. Pojavljuje se zagušenje. Od kukolja ne vidite žito. Jedan problem je kada nemate informacija, a drugo je kada vas neko zatrpa sa tolikim obimom informacija i onda ne možete da razlučite šta je tu zapravo kvalitetno.

