"PEVAO NA KRUZERU DA BI PLAĆAO ŠKOLOVANJE" Crnobrnja otkrio malo poznate detalje iz biografije neponovljivog SILVIJA BERLUSKONIJA

Bivši italijanski premijer i lider stranke Forca Italija Silvio Berluskoni preminuo je u 87. godini. Čovek sa najdužim stažom na mestu predsednika vlade Italije posle Drugog svetskog rata transformisao je političku, medijsku i sportsku scenu, ali mnogi ga i danas pamte po kontroverzama, poput organizovanja bunga-bunga žurki i druženja sa Vladimirom Putinom i u jeku rata u Ukrajini.

Berluskoni, koji je bio biznismen i medijski mogul, na čelu italijanske vlade bio je od 1994. do 1995. godine, pa od 2001. do 2006. i od 2008. do 2011. godine. Mnogi su tvrdili da je to uradio kako bi zaštitio svoje poslovne interese, dok je on tvrdio da je to da bi zaustavio levicu. "Politika mi nikad nije bila strast. Na nju sam gubio vreme i energiju. Kad sam ušao u ring, biolo je to samo da sprečim komuniste da preuzmu vlast", rekao j eu intervjuu za 80. rođendan.

Kako je Berluskoni uticao na političku scenu Italije voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Olja Lazarević razgovarala je sa Stankom Crnobrnjom, rediteljem i profesorom Fakulteta za medije i komunikacije.

- On je svakako obeležio jednu epohu, ne samo u italijanskoj politici. Jedan je od retkih italijanskih političara koji je postao svetska ličnost. Njegova neobična energija i fajterski duh, ali i odnos prema vremenu u kom je radio, biolo je drugačije od svega uobičajenog za Italiju. Tamo su komunisti skoro prevladali posle rata, a Berluskoni je uveo nove ideje i principe u desničarski pokret i kad je on bkio na čelu Italije strah od komunizme je gotovo potpuno nestao. Danas imamo na vlasti jednu od njegovih ministarki - objašnjava Crnobrnja.

Sagovornik Kurir TV nema dilemu da u skorije vreme Berluskoni neće imati dostojnog naslednika.

- Mnogi danas pokušavaju ili da ga prate ili da kopiraju ili da negiraju. On će se još dugo nalaziti kao reper na političkoj sceni na kojoj je bio svojeglav i hazarder. Bio je amalgam raznih političara današnjice. On je ceo svoj politički život paralelno provodio po sudovima, više od 1.200 dana zbog skandala koji su ga pratili. Dobio je četiri godine zatvora kog je služio u katoličkoj organizaciji kroz dobrotvorni rad. Ne verujem da će se još dugo pojaviti neki političar u Italiji takvog formata - smatra Crnobrnja.

Berluskoni je bio poznat i po duhovitosti i neposrednosti u diplomatskim krugovima.

- On je to shvatio kao svoju prednost, nonšalantnost, humor, za razliku od intelektualne klase kojima nije padalo napamet da izvaljuju takve viceve. Ima anegdota kad je završio intervju s novinarem BBC, Berluskoni mu kaže mnogo mu je jak stitak ruke, plašiće te se muškarci, a žene te neće želeti. Uneo je u politiku komponentu šoubiznisa. On je počeo kao pevač u barovima i na kruzerima, istovremeno studiravši. Bio je inteligentan i brz i tako se školovao. Odmah posle studija krenuo je u velike građevinske poduihvate i u Milanu napravio veliku stambenu četvrt. Kad je to završeno 1973. u taj kompleks je prvi uveo kablovsku televiziju. Tu počinje njegova priča s medijima, bio je prethodnik Ruperta Mardoka u vrlo hrabrom potezu da menja ono što je dato u medijima. Uveo je komercijalnu televiziju, bio je inovator. Ta njegova žica da probije tamo gde niko ne očekuje bilo šta, a kamoli veliku lovu. Kupio je fudbalski klub, spasao ga od propasti, a ostalo je istorija. Prodao ga je Kinezima za 800 milio na evra 30 godina kasnije - kaže Crnobrnja.

