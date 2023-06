"EKSTREMNIJI USLOVI ISPOD VODE NEGO U SVEMIRU!" Đukanović o nestalom Titanu: Ovo je saga koja će trajati DA LI SU BILI SPREMNI?

Vladimir Đukanović, ekonomista i pisac gostovao je u emisiji "Puls Srbije".

Razgovarao je sa voditeljkom Milicom Marković. O tome na šta imućni ljudi najviše troše svoj novac, a podstaknut potragom nestale podmornice "Titan".

POTRAGA: "Više brodova i aviona, uključujući vojne američke i kanadske, uključeni su u trku sa vremenom kako bi pronašlo pet putnika podmornice Titan, koja je nestala u nedelju uveče u blizini olupine Titanika. Američka obalska straža procenila je da bi kiseonik u podmornici mogao da nestane danas u 13.08 časova po našem vremenu. Mada, neke od procena bile su te da je "zadnji čas" u stvari u 13.18. Кako prenosi Bi-Bi-Si, kapiten koji je vodio potragu rekao je da ne zna gde bi plovilo moglo da se nalazi. Robotska vozila na daljinsko upravljanje (ROV) opremljena kamerama skeniraće dubine morskog dna tokom celog dana."

Koliko je često i smelo da se neko usudi na ovakav ekstremni "put"? - zanimalo je voditeljku.

Đukanović je uporedio ovu situaciju sa skokom iz padobrana.

- Ova kao i ekstremni sportovi spadaju u ekstremizam. Kada vas neko uvede u takvo vozilo vi ispotpisujete te dozvole, samo na prvim stranicama kažu da se smrt spominje tri puta. Isto je kao i kada skačete padobranom - rekao je Đukanović.

Kada ljudi prođu kroz treninge, onda su rizici smanjeni, naglašava on.

- Prvo, ti to ne radiš svaki dan, drugo je kada si ti profesionalac rizici su smanjeni, a ovako kada je to avanturističko - turistički, rizici su ogromni. Mnogi kritikuju kompaniju i oblik podmornice, koji nije konvencionalan, tokom snimanja Titanika išli su gore - dole mnogo puta tokom snimanja i to ruskom podmornicom, a ova podmornica ronila je svega nekoliko puta - kaže Đukanović i nastavlja:

- Ekstremniji su uslovi ispod vode, nego u svemiru. To je 4 kilometara ispod vode! Ljudi koji imaju novac ne petljaju se ovakvim stvarima. Turizam u kosmosu je takođe težak i kompleksan. Ovde je pitanje da li su ljudi bili spremni za tako nešto, mada je problem bilo samo vozilo koje nije bilo sertifikovano. Našao sam informaciju da ne postoji zakonska regulativa za to... U međunarodnim vodama važi opet nešto drugo... - rekao je Đukanović, zaključivši:

- Ovo je saga koja će trajati.

