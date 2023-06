VOJNI ANALITIČAR RADIĆ ZA KURIR: Nepovratno poljuljana Putinova pozicija, ključno je kako će reagovati Rosgvardija i FSB! (FOTO)

Za komentar aktuelnih dešavanja u Rusiji pozvali smo uglednog vojnog analitičara Aleksandra Radića.

Naš sagovornik kaže da je trenutnu situaciju bilo vrlo lako predvideti:

- Bilo je vrlo lako predvideti šta će se dogoditi na osnovu iskustava sa paravojnim formacijama. Kremlj je dao jako mnogo resursa, slobode u regrutovanju kadra i dejstvima privatnoj vojnoj organizaciji i jasno je da su iza toga stajali nečiji finansijski interesi oligarha ljudi od moći i uticaja, ali su se oni igrali sa vatrom. Pravilo je otkako postoje države da se ne sme napraviti monopol nad oružanom silom i to je oduvek vodilo ka sukobu i to je narušeno. Mesecima unazad je rastao sukob na relaciji Prigožin-Šojgu, Vagnera i Ministarstva odbrane. Očigledno su vlasti u Moskvi rešile da zadaju prvi udar da se oni reše Prigožina, ali čini mi se da su ga potcenili i da jednako kao što su sljali u rat u Ukrajini nisu napravili procene šta će ih snaći, tako da su omanuli u proceni koliku opasnost može da predstavlja njihov čovek.

Radić ističe da se pobuna pokazala kao efikasna...

- Umesto da vlasti u medijima iseku i privedu Prigožina posle podizanja prijave za oružanu pobunu. Ona se pokazala kao efikasna, vode se borbe, padaju helikopteri, avioni. Kao što u Ukrajini nije rat već specijalna vojna operacija tako i ovo da tretiraju kao policijsku akciju privođenja optuženog. Jasno je da je reč o borbama velikog stila, deetine hiljada ljudi su u pokretu, Prigožin je stavio pod kontrolu Rostov na Donu grad u kome se nalazi komanda južne vojne oblasti, a to je strateška grupa snaga koja ima svoju zonu odgovornosti na ratištu u oblasti Donjecka.

Da li može da uspe Prigožinov takozvani "marš slobode"?

- Ne bih se upustio u predviđanje budućnosti. Ovo su trenuci kada niz teško predvidljivih i nekontorlisnaih elemenata može da odigra presudnu ulogu. Zasad bi trebalo pratiti ponašanje javnog mnjenja, koje je pasivno ili podržava Vagner na onim mestima koja su pod njihovom kontrolom. Ima dosta snimaka gde im ljudi prilaze, komuniciraju normalno. E taj stav javnog mnjenja će biti jako bitan, jer on određuje kolika će biti spremnost organa bezbednosti i vojske da se suprodstave Vagneru. Ovo je zadatak za Federalnu službu bezbednosti i Rosgvardiju. Ključno je pitanje kako će se držati te jedinice. Njihovi komandiri su u iskušenju da se postave pasivno ili da pruže otpor. Neke avijacijske jedinice su se uključile u dejstva na strani vlade. Vagner je zauzeo neke od vazduhoplovnih baza ima svoju avijaciju na rapsolaganju. Izgleda neverovatno da će Vagner savladati 500 kilometara od Voronježa do Moskve. Ali ruska prestonica se utvrđuje.

Da li je ovo početak kraja vladavine Vladimira Putina?

- Nepovratno je poljuljana pozicija Putina jer kritike Vagnera su bile usmerene na nesposobnost državnog sistema, obaveštajnog aparata, oružanih snaga, a to se zapravo opet potvrdilo. Kako su mogli da dozvole da se desi pobuna na njihovom terenu i ako je ovakav scenario realan, pa pobugu, ti ljudi su ostali podjednako nesposobni od 24. februara prošle godine do sada i nemaju snage, volje niti umeća da neke stvari stave pod kontorolu i to je vrlo jasan signal za perspektivu Putinove vlasti. Nema nikakvih indikatora da će se nešto popraviti jer zar je bilo moguće da usred rata, usred ukrajinske ofanzive da se dogodi masovna oružana pobuna. Mi tu ne pričamo o nekom simboličnom događaju. Bilo je toga i kod nas da su pojedinci ili neke jedinice protestovale. Neko je sa BVP otišao pred skupštinu 1991, pa se u Banjaluci pobunio deo jedinica 1993, ali nije bilo borbi. Ovo je pobugu pokušaj državnog udara. Ljudi ginu, pala je krv. To izgleda katastrofično za budući položaj Putina, izgubio je međunarodni autoritet. Realnost je da je jedan dobar deo ruske vojske prešao na strnu protiv svojih glavnokomandujućih. Kako god da se završi, oni će verovatno da budu poraženi ali ostaje slika u javnom mnjenju da ljudi koji ih vode nisu sposobni da obave svoj posao. I to je ujedno najava novih dubokih poremećaja u budućnosti.

