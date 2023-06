PUTIN MU NEĆE OPROSTITI! PRIGOŽINOV ŽIVOT U OPASNOSTI: Bivši diplomata: Sada ima mnogo razloga da bude veoma zabrinut

Bivši ruski diplomata koji je podneo ostavku na svoju funkciju u UN prošle godine u znak protesta zbog rata kaže da je vlast ruskog predsednika Vladimira Putina značajno narušena zbog neuspešne pobune tokom vikenda – i da Jevgenij Prigožin treba da se plaši za život uprkos dogovoru koji mu je omogućio da pobegne u Belorusiju, prenosi USA Today.

Boris Bondarev je dospeo u žižu svetske javnosti u maju 2022. kada je objavio da se protivi ratu i prebegao. On je u intervjuu u ponedeljak za australijsku TV ABC rekao da će Putin verovatno tražiti osvetu zbog Prigožinovog marša ka Moskvi.

"To narušava imidž Putina kao odlučujućeg lidera koji može da slomi bilo koga", rekao je Bondarev. "Tako da verujem da Prigožin sada ima mnogo razloga da bude veoma zabrinut za svoj život, jer ne mislim da bi Putin to mogao lako da oprosti."

Bondarev je rekao da se Putinov uži krug smanjuje i da većina ljudi u Kremlju ne podržava rat.

Bondarev, koji sada živi u Švajcarskoj, kaže da nije iznenađen što je Prigožin mogao lako da preuzme vojne ispostave na početku svog marša. Ruski vojni lideri su nesposobni za nezavisno razmišljanje, što Putin vidi kao pretnju svojoj gvozdenoj vladavini, rekao je bivši diplomata.

"Nema inicijative, nema sopstvene odluke", rekao je on. "Dakle, kada dođe do krize, niko ne zna šta da radi. Niko ne želi da preuzme odgovornost", zaključio je on.

