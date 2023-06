"GLAVNO ORUŽJE RATA JE POZNATA SOVJETSKA PUŠKA?!" Mlakar: Ukrajina napravila VELIKU STRATEŠKU GREŠKU, vode rat po tik tok sistemu

Iako su Rusija i Ukrajina izgubile na desetine hiljada vojnika, arsenal dve strane još ni izbliza nije iscrpljen. Ukrajina se uzda u saveznike što se naoružanja tiče. Saveznici su dosad Kijevu isporučili 1.550 oklopnih vozila i 230 tenkova, dok Rusija danas ima više vojnika u Ukrajini nego na početku invazije.

Ukrajina je dobila američke "džaveline" i "leoparde", dok Rusija s druge strane ima balističke rakete "iskander" i hipersonični projektil "kinžal". Da li se zapadno oružje pokazalo efikasnim na ukrajinskom frontu, ko je zaista jači u naoružanju, pitamo između ostalog naše današnje goste.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost i Andrej Mlakar, urednik TV Fronta.

- Rusija svakako ima više oružja. Ukrajinci dnevno ispale od pet do deset hiljada granata, dok Rusi ispaljuju između 40 i 50 hiljada. Samo po tome možemo da vidimo koliko Rusija ima više municije. I jedna i druga strana se baziraju na sovjetskom naoružanju. I dalje je glavno oružje ovog rata, ako izuzmemo složenije sisteme, Kalašnjikov, tj. AK 74. To je osnovna jurišna puška koju koriste i jedni i drugi - rekao je Tišma.

Ocenio je da je najkorisniije oružje koje je Ukrajina dobila protivtenkovski sistem "Džavelin":

- Mislim da je najkorisnije oružje kojim Ukrajina trenutno raspolaže "Dževelin". Pomoću njega uspeli su da unište veliko broj neprijateljskih tenkova. To je veoma prosto oružje i potreban je samo jedan čovek u posadi, dok s druge strane imamo "kornete" koje koriste Rusi za koje su potrebna dva čoveka u posadi, iako je reč o malo savršenijem sistemu. Sve u svemu kada poredimo ko je jači to je jako teško reći. Kao što vidimo rat još uvek traje i moguće je da će trajati i više od dve godine. Ukrajinske snage se ubrzano prebaciju na sisteme koji stižu os spoljnih saveznika, ali opet je za obuku potrebno vreme. S druge strane Rusija najavljuje uvođenje nekih novih oružanih sistema.

Mlakar smatra da se situacija na ratištu nije mnogo promenila i istakao je nedostatak obuke kao glavni problem ukrajinsih trupa.

- Nije se nešto mnogo promenilo. Rat je počeo sa 120 do 200.000 ruskih vojnika, a sada je to došlo na nekih 300.000. Nisu velika pomeranja, uglavnom se radi o jedinicama koje su ranije pripadale donjeckoj luganskoj narodnoj miliciji. Mi nemamo klasične ruske jedinice, već imamo dobrovoljačke i one koje su iz sastava Grua - rekao je Mlakar i dodao:

Pre svega osnovni problem zašto dolazi do debakla zapadne vojne opreme je u obuci. Spomenuo sam početkom januara da će im veliki problem biti obuka. Vi ne možete da završite obuku za tri četri meseca. Možete da naučite da vozite tenk, ali to nije dovoljno. Po NATO standardima period obuke traje godinu do dve godine dana, a ovde to nismo imali. Imali smo brze kurseve po sistemu tik-toka gde su više ljudi prikazivali kako se voze tenkovima i kako jurišaju, a to niie prikaz realne situacije.

Vi sada imate ofanzivu sa tenkovima od kojih svaki vredi od 10 do 12 miliona dolara koji naleću na protivtenkovske mine i kisknu. Onda je nastao šok kako je moguće da se to desi. Moguće je jer je ovo medijski rat. Ono što je velika strateška gršeka Ukrajine jeste što se nije povukla iza reke Dnjepar što bi joj omogućilo da se reorganizuje i konsoliduje trupe.

