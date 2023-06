"CIFRA OD 1.280.000 LJUDI NA ULICAMA PREDVIĐA MAKRONOV KRAJ" Janjić: Poznavajući temperament Francuza, MOŽEMO OČEKIVATI ESKALACIJU

Mihailo Janjić, iz Centra za nacionalnu politiku gostovao je u jutarnjem programu Redakcija kod voditeljke Olje Lazarević povodom uznemiravajućih vesti koje stižu iz Francuske.

Tokom noći u sredu na četvrtak u Nanteru, mestu oko 12 kilometara udaljenom od Pariza, nastavljeni su neredi, posebno u pariškoj regiji gde je policajac ubio sedamnaestogodišnjaka koji je odbio da ga posluša.

Ovo ubistvo je izazvalo nemire u više francuskih gradova.

Nezadovoljni građani su izašli na ulice, paleći kante i bacajući vatromet na policiju. Ovakav način izražavanja nezadovoljsta u Francuskoj nije stran.

Na pitanje da li su građani u Francuskoj do sada uspeli da isteraju pravdu na ovakav način,

Janjić ističe da je Francuska multikulturalna zemlja, a da je jedan od zaštitnih simbola Francuske upravo revolucija.

- Poznavajući temperament francuskog naroda, očekivano je da ovakva situacija dođe do eskalacije. Setimo se Francuske revolucije, i to da je čuvena revolucija zaštitni simbol francuskog naroda, i bliže sadašnjosti - pre tri meseca jedan od najvećih protesta kada je na ulice izašlo milion i dvesta osamdeset hiljada stanovnika - rekao je Janjić i naglasio da je policija u Francuskoj poznata po svojoj brutalnosti.

- U prvi mah nije bilo konkretnih informacija, dok nije izašao video snimak gde se vidi da je došlo do ubistva maloletnika na ulici, a da se on nije branio i da nije napadao policiju, kako su u prvi mah saopštili. I to je nešto što na žalost jeste odlika represije i brutalnosti francuske policije - kazao je.

Prisetio se kada su građani Francuske, uspeli ovim putem da izdejstvuju ono što su tražili od države.

- Vlast u Francuskoj je poljuljana. Godine 2018. uspeli su da izdejstvuju traženo, kada su bili protesti žutih prsluka, zbog povećanja cena eneregenata, a ovog puta nije došlo do kompromisa i mislim da su čak i ovi nemiri sada povezani sa tim političkim odlukama od prethodnih godina. Makron nije dobio podršku takve reforme i nema većinu, tako da se ovakva situacija može zloupotrebiti u političke svrhe, iako je Makron odmah osudio ovaj tragični događaj, i iako su članovi vlade bili suzdržani, ipak, nezadovoljstvo građana je veliko - smatra Janjić.

Levica jača u Francuskoj, Makronov rejting je na najnižem niovu ispod 20 odsto, naglasio je.

- Ne prija nam da takva država koja je bastion demokratije, da nama drži pridike. Ovo je probudilo nezadovoljstvo u omladini i studentima, a sama cifra od 1.280.000 ljudi koliko je izašlo na ulice, pokazuje da Emanuel Makron nema prosperitetnu budućnost u politici Francuske - zaključio je Janjić.

