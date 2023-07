MILIJARDERIMA ODAVNO NIJE IŠLO BOLJE: Dnevno postaju bogatiji za 14 miliona dolara, Mask i Zakerberg NAGOMILALI NAJVIŠE OD SVIH

Blumberg piše da je 500 najimućnijih ljudi na svetu u prvoj polovini 2023. postalo bogatije za 852 milijarde dolara, a najbolje su prošli američki milijarderi Ilon Mask i Mark Zakerberg.

Navodi se da je svaki od 500 bogataša sa Blumbergovog indeksa milijardera u proteklih pola godine u proseku postajao imućniji za 14 miliona dolara dnevno.

To je najbolje poslovno polugođe za milijardere još od druge polovine 2020, kada je ekonomija počela da se oporavlja nakon glavnog pada izazvanog pandemijom koronavirusa.

Navodi se da se povećana dobit najbogatijih ljudi na svetu poklopila s opštim rastom vrednosti akcija na berzi, koji je usledio pošto su investitori zaboravili na efekte rasta kamata po nalogu FED, rata u Ukrajini i krize regionalnih banaka u SAD.

Najviše su se u prethodnih pola godine obogatili Mask, izvršni direktor "Tesle" i drugih tehnoloških kompanija, koji je već ionako najimućniji čovek na svetu. On je na to bogatstvo od 1. januara do 30. juna ove godine dodao još 96,6 milijardi dolara.

Istovremeno je Zakerberg, izvršni direktor "Meta platforms", postao bogatiji za dodatnih 58.,9 milijardi dolara u prvih šest meseci 2023.

Na Blumbergovom indeksu milijardera Mask je prvi sa bogatstvom od 247 milijardi dolara, a Zakerberg je deveti sa 104 milijarde dolara.

