"UKRAJINA NIJE IMALA NEKU ARMIJU, A SAD SU OZBILJNI" Spasić: Rat će se kad-tad završiti, a svo oružje ostaće BAŠ U RUKAMA KIJEVA

Nakon više od godinu dana surovog ratovanja, kakvo se ne pamti od Drugog svetskog, Ukrajina deluje kao da je uznapredovala na poljima savezništva sa Zapadom, ali i oružanim kapacitetom.

Nije tajna da je Amerika donirala oružje i sisteme koji se precenjuju na beznusnovne sume, ali novost je ta da SAD upravo želi da donira tenkove Abrams koji će biti opremljeni osiromašenim uranijumom.

O posledicama ovog elementa, ali i mišljenje stručnjaka o toku rata ukoliko se ovo obistini, možete pročitati ovde.

Gosti "Usijanja" koji su izneli mišljenja o celokupnoj situaciji su Zoran Spasić- predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku i Nebojša Obrknežev - Centar za društvenu stabilnost.

Spasić je prvo podsetio na početke sukoba, te koliko su se afiniteti Ukrajine prošili u odnosu na 2014. godinu.

- Dakle, 2014. godine kada je Rusija izvršila agresiju na Krim, potom je 2022. godine Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu. Ukrajina nije bila članica NATO saveza, niti je bila blizu da postane, odnosno nikako nije mogla da ugrozi bezbednost Rusije. Danas, ipak, imamo Ukrajinu koja želi da postane članica NATO i koja je neverovatno naoružana. Setite se samo miliona i milijardi koje je Ukrajina dobila za oružje. Danas je takođe situacija da je Finska članica NATO saveza, a pitanje je dana kada će i Švedska postati. To znači da se potpuno izmenila bezbednosna arhitektura sveta.

Spasić je rekao da ne postoje podaci koji se tiču kapaciteta država osiromašenim uranijumom:

- Ukrajina nije imala neku armiju, a sada ima ozbiljnu. Pogledajte koliko se sve to promenilo. Bez obzira na gubitke, rat će se završiti, to oružje ostaje u Ukrajini. Kada govorimo o kasetnoj municiji, znamo da se većina država pridržava te konvencije, ali Amerika, Ukrajina i Rusija nisu potpisnice te konvencije. Što se tiče osiromašenog uranijuma, ne postoje podaci koja država ga ima više. To je nešto poput nuklearnog naoružanja, svaka strana krije.

