"DA LI ĆE USLEDITI ODGOVOR RUSIJE NA OSIROMAŠENI URANIJUM?" Obrknežev: Nema nikakve sumnje, glavni strateški cilj su im LUKE

Čelnici Ruske Federacije osudili su odluku da američki tenkovi Abrams, u vidu donacije Ukrajini, budu obogaćeni osiromašenim uranijumom.

Nakon posete visokog zvaničnika Entonija Blinkena Kijevu, najavio se pomenuti paket pomoći. S druge strane, zvaničnici Pentagona tvrde da Amerika neće slati municiju sa uranijumom.

Uranijumske granate kalibra 120 milimetara namenjeni su tenkovima M1 Abrams koji će biti isporučeni Ukrajini kasnije ove godine.

foto: Reuters

Gosti Usijanja koji su diskutovali o ovoj temi su Zoran Spasić- predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku. Nebojša Obrknežev - Centar za društvenu stabilnost.

Vest o donaciji ovakve vrste municije gotovo je izazvala kontroverze, pa je Obrknežev prvo otkrio koja je to skrivena poruka Amerika u odluci o ovakvoj donaciji:

- Što se tiče kompletnog naoružanja i te nove faze rata koja sada sledi, imali smo isporuke F-16 aviona, a pola godine pre same donacije pričalo se ako se to dogodi da će Rusija odgovoriti tako i tako. Imali smo izjave Marije Zaharove, a i Medvedev je imao veoma opasnu retoriku. Međutim, nakon toga, na samom frontu se nije ništa generalno desilo kao odjek Ruske Federacije. Da li je to njeno strpljenje ili žele da vide do koje granice Zapad ide, to mi ne možemo da znamo u ovom momentu. Da li će biti konkretnog odgovora? Da, biće.

01:31 UKRAJINA IDE KORAK PO KORAK OD DONACIJAMA Obrknežev nema dilemu: Ako im OVO isporuče, očekujte konkretan odgovor Rusije

Potom je rekao da rat više nije vojne, već isključivo ekonomske prirode:

- U poslednje vreme ono što čini Ruska Federacija na prostoru Ukrajine, jesu njene luke. Što od Crnog mora to i od same obale Dnjepra. Ovaj rat nije više vojni, više je ekonomski. Ako pričamo o ekonomiji, onda moramo uzeti u obzir i izvoz žitarica. Kada imate isporuke naoružanja, idete korak po korak unapred, dok čekate drugu stranu da odgovori na prozivke, a nemate konkretnog odgovora, pitanje je šta se sve sprema u narednim mesecima.

Kurir.rs

