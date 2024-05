PLAĆENO PORODILJSKO ODSUSTVO U SRBIJI MEĐU NAJDUŽIM U SVETU: Mnoge države nisu ni blizu tako velikodušne, evo gde nije ni plaćeno

Plaćeno porodiljsko odsustvo nije, kao što bi moglo da se učini na prvi pogled i kako bi svako zdravorazumski pomislio, zakonsko pravo svake žene na svetu. Neke zemalje garantuju zaposlenima potpuno plaćeno porodiljsko odsustvo, dok druge nude delimično plaćanje - ali neke zemlje uopšte se ne obavezuju na plaćeno porodiljsko odsustvo.

Portal Velocity Global je, uz pomoć podataka Svetske Banke (The World Bank) napravio istraživanje o plaćenom, odnosno neplaćenom porodiljskom odustvu širom sveta.

Zemlje sa 100 odsto plaćenim porodiljskim odsustvom

Zahtevi za porodiljsko odsustvo se razlikuju širom sveta u pogledu trajanja odsustva i naknade. Listu zemalja koje garantuju novim majkama 100 odsto plate tokom celog perioda porodiljskog odsustva, čine Austrija, Mađarska, Holandija, Brazil, Francuska, Novi Zeland, Čile, Nemačka, Filipini, Kolumbija, Indija, Poljska, Kostarika, Izrael, Portugal, Hrvatska, Malezija, Singapur, Estonija, Meksiko, Slovenija i Španija.

Zemlje u kojima nije plaćeno porodiljsko odsustvo

S druge strane, pet zemalja ne nudi državne garancije nadoknada za porodiljsko odsustvo. To su SAD, Maršalska ostrva, Mikronezija, Palau i Papua Nova Gvineja Zemlje sa najdužim porodiljskim odsustvom

foto: Shutterstock

Kad je reč o zemljama koje nude najduže trajanje porodiljskog odsustva, na vrhu je Švedska, ali je i Srbija pri vrhu liste:

Švedska - 69 nedelja, uz 250 SEK (2.500 dinara) do 1.116 SEK (11.000 dinara) dnevno

Bugarska - 58,6 nedelja, uz 90% plate

Srbija - 52 nedelje, uz prosek zarade u poslednjih 18 meseci

Ujedinjeno Kraljevstvo - 52 nedelje, uz 90% plate

Kanada - 50 nedelja, sa platom od 55% (15 nedelja sa platom od 55%, plus 35 nedelja sa platom od 55% ili 61 nedelja sa platom od 33%)

Norveška - 49 nedelja, sa 100% plate (ili 59 nedelja sa 80% plate)

Slovačka - 34 nedelje, uz 75% plate

Češka - 28 do 37 nedelja, u zavisnosti od broja dece, uz platu od 70%.

Hrvatska - 26 nedelja, uz 100% platu

Novi Zeland - 26 nedelja, uz 100% platu

Grčka - 17 nedelja, uz 66% plate

Porodiljsko bolovanje u Srbiji otvara se najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre datuma koji je određen kao termin porođaja. Porodiljsko bolovanje traje 3 meseca, a na njega se nadovezuje bolovanje radi nege deteta u trajanju od 9 meseci. Ova dva bolovanja zajedno čine 365 dana (12 meseci) odsustvovanja sa posla. Za vreme odsustva, porodilja zaposlena kod poslodavca ostvaruje pravo na naknadu. Visina naknade se obračunava na osnovu zarade u poslednjih 18 meseci. Ona predstavlja zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva (ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće). Kao osnovica se ne uzima samo zarada (uvećana za minuli rad), nego i sva ostala primanja (putni trošak, topli obrok, stimulacija, bonus i sl. u poslednjih 18 meseci.

Maksimalna mesečna osnovica ne može biti veća od tri prosečne zarade u Srbiji.

Porodiljsko odsustvo u Sjedinjenim Državama

SAD pružaju manje zaštite od porodiljskog odsustva nego bilo koja druga industrijalizovana nacija. Zakon o porodičnom medicinskom odsustvu (FMLA) zahteva od poslodavaca sa 50 ili više zaposlenih da ponude radnicima najmanje 12 nedelja neplaćenog porodiljskog odsustva svake godine. Međutim, ovo je jedina savezna odluka koja reguliše roditeljsko odsustvo.

Američki savezni zakon generalno tretira roditeljsko odsustvo kao dodatnu beneficiju, ostavljajući posebne uslove odsustva poslodavcima. Uprkos nedostatku saveznih garancija, nekoliko američkih država nudi dodatnu zaštitu od porodiljskog odsustva iznad minimuma FMLA.

Države SAD sa plaćenim porodiljskim odsustvom

Sledeće američke države nude kvalifikovanim zaposlenima dodatne beneficije porodiljskog odsustva:

Kalifornija - 8 nedelja sa 60% do 70% plate, u zavisnosti od nivoa prihoda

Kolorado - 12 nedelja sa 90% plate, ograničeno na 1.100 dolara nedeljno

Konektikat - 12 nedelja sa 95% minimalne zarade plus 60% zarade iznad minimalne zarade, ograničeno na 941,40 dolara nedeljno

Delaver - 12 nedelja uz 80% plate, ograničeno na 900 dolara nedeljno (počev od 2026.)

Masačusets - 12 nedelja na oko 80%, ograničeno na 1.149,90 dolara nedeljno

Merilend - 12 nedelja sa različitim platama, ograničeno na 1.000 dolara nedeljno (počev od 2026.)

Mejn - 12 nedelja sa 66% do 90% plate, u zavisnosti od nivoa prihoda (počev od 2026.)

Minesota - 12 nedelja uz platu do 90%, u zavisnosti od nivoa prihoda (počev od 2026.)

Nju Džersi - 12 nedelja sa 85% plate, ograničeno na 1.055 dolara nedeljno

Njujork - 12 nedelja uz platu od 67%, ograničeno na 1.151,16 dolara nedeljno

Oregon - 12 nedelja sa 100% platom, ograničeno na 1.524 dolara nedeljno

Rod Ajlend - 6 nedelja sa oko 55% plate, ograničeno na 1.043 dolara nedeljno

Vašington - 12 nedelja sa 90% plate, ograničeno na 1.456 dolara nedeljno

Pored toga, Južna Karolina nudi državnim službenicima 12 nedelja plaćenog roditeljskog odsustva.

foto: Profimedia

Porodiljsko odsustvo u drugim zemljama širom sveta

Zanimljivo je da Australija novim mamama nudi 20 nedelja uz nacionalnu minimalnu platu, u Kini je plaćeno odsustvo 14 nedelja, uz 100% plate, Italija nudi 20 nedelja uz 80% plate, a Saudijska Arabija 10 nedelja uz 100% plate. Na Tajlandu odsustvo traje 14 nedelja uz 100% plate prvih 45 dana, Ujedinjeni Arapski Emirati nude 8,6 nedelja uz 100% plate prvih 45 dana, a zatim 50% plaćanja za preostalo vreme.

Koje zemlje nude plaćeno roditeljsko odsustvo?

Porodiljsko odsustvo je standardna naknada za zaposlene širom sveta već više od jednog veka. Međutim, mnoge zemlje su takođe počele da nude beneficije za roditeljsko odsustvo u protekloj deceniji. Kulturna ideologija roditeljskog odsustva se razvija, a očevi preuzimaju značajniju ulogu u vaspitanju svoje dece. U 2023. godini, oko polovine zemalja širom sveta nudilo je zakonski plaćeno roditeljsko odsustvo.

Zemlje koje nude najizdašnija prava na odsustvo novim očevima:

Kanada - 5 nedelja, na 55%, ograničeno na 650 CA$ (52.000 dinara) nedeljno

Estonija - 4,3 nedelje, po različitim stopama, u zavisnosti od toga koliko socijalnog poreza zaposleni plaća, ograničeno na 4.733,53 evra

Francuska - 3,6 nedelja, uz platu od oko 70%, ograničenu na 3,864 evra mesečno

Island - 26 nedelja, uz 80% plate, ograničeno na 600.000 ISK (467.000 dinara) mesečno

Japan - 4 nedelje sa platom od 67%, ograničenom na 15.190 JPY (10.830) po danu, sa produženjem do 52 nedelje

Litvanija - 4,3 nedelje, sa 77,58% plate

Norveška - 49 nedelja, sa 100% plate (ili 59 nedelja sa 80% plate)

Slovenija - 4,3 nedelje uz 100% plate

Španija - 16 nedelja, uz 100% plate

Švedska - 240 dana, sa 195 dana uz 100% plate a preostali dani po 180 (1.800 dinara) SEK/dan

Porodiljsko odsustvo kao i odsustvo za negu deteta očevi mogu da koriste i u Srbiji. Porodiljsko odsustvo je odsustvo koje se uzima nakon porođaja i traje tri meseca. Kako je ono primarno namenjeno majkama, ovaj vid odsustva očevi mogu koristiti samo u izuzetnim slučajevima.

Prema Zakonu o radu porodiljsko odsustvo otac može koristiti kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i drugo). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu. U pogledu odsustva radi nege deteta, koje se naslanja na porodiljsko, i koje traje do isteka 365 dana od započinjanja porodiljskog, zakon je fleksibilniji.

Otac može uzeti odustvo radi nege deteta na isti način na koji bi to učinila i majka, s tim da je od dokumenta potrebno još priložiti i sporazum između majke i oca o tome da majka prenosi bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta. Takođe, kao što majke imaju pravo na produženo odsustvo radi nege deteta za drugo i treće dete i očevi mogu iskoristiti isto ovo pravo.

Kurir.rs/Euronews