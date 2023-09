PUTIN NAHVALIO ILONA MASKA: Posle informacija o "sabotaži" ukrajinskog napada, stižu aplauzi - "On je izuzetna ličnost"

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da je američki preduzetnik Ilon Mask izuzetna osoba i talentovan biznismen.

"Što se tiče privatnog biznisa, tu je Ilon Mask. On je naravno izuzetna ličnost. To se mora priznati, i mislim da to priznaju u celom svetu. On je aktivan, talentovan biznismen, i mnogo radi, i uz podršku američke vlade - rekao je Putin tokom govora na plenarnom sastanku Osmog istočnog ekonomskog foruma.

Podsećamo, Volter Ajzakson, koji je napisao biografiju američkog preduzetnika, tvrdi da je Ilon Mask prošle godine svojim inženjerima naredio da trajno isključe satelitsku komunikacionu mrežu kompanije Starlink u blizini obale Krima kako bi omeli ukrajinski tajni napad na rusku pomorsku flotu.

Prema njegovim tvrdnjama, dok su se ukrajinske pomorske bespilotne letelice sa eksplozivom približavale ruskoj floti, izgubile su vezu i isplivale na obalu.

Mask se navodno odlučio na taj korak iz straha da će Rusija odgovoriti na ukrajinski napad nuklearnim oružjem.

Nakon objavljivanja te informacije, oglasio se i bivši predsednik Rusije i trenutni zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, koji je pohvalio Maska i rekao da je on "jedini koji ima petlju u rodno neutralnoj Americi".

