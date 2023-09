"UKRAJINCI IDU SISTEMOM NAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA!" Miletić: Bitka za Bahmut je za njih važna posebno iz DVA RAZLOGA

O najnovijim dešavanjima na ukrajinskom ratištu govorio je u emisiji Usijanje Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Ocenio je da je Bahmut ka kome Ukrajinci napreduju važan iz više razloga:

Oko Bahmuta 1942. godine vodile su se bitke između Sovjeta i Nemaca i grad je prelazio iz ruke u ruku. Tri ofanzive su vodili Nemci, a Sovjeti dve. On je zanimliv zato što ima velike rudnike soli, bakra i uglja. Drugi razlog, taj grad je veliko čvorište. Ukrajinci idu sistemom napad je najbolja odbrana - rekao je Miletić i dodao:

- Oni napadaju da bi branili Slavjansk i Krematorsk, jer se padom Bahmuta otvaraju vrata za ta dva grada. Oni nemaju taj luksuz da čekaju da se Rusi konsoliduju i krenu u kontranapad, a oni će to u nekom trenutku uraditi, to je sigurno. To je glavni problem ako bi do toga došlo - rekao je Miletić.

Drugi razlog zbačaja borbi za Bahmut vidi u njenoj vezi sa uspostavljanjem nacionalnog identiteta Ukrajinaca nakon završetka rata.

- Ovo će biti velika bitka. Kad se završi rat, ako Ukrajinci pobede, ono će reći da je bitka za Bahmut bila velika bitka koja je trajala dve godine i da je bila najduža bitka u istoriji. Ona će uticati na njihov nacionalni identitet generacijama kasnije i to će zaista biti bitka koja se ne pamti. U ratovima tako bude. Neka sela, nebitna pre rata, postanu bojišta gde se izgrade neki veliki monumnetalni spomenici. Tako je recimo bilo sa Vaterloolm, koji je bio neko nabitno mesto u Belgiji, ali je poznato po tome što je tamo pobeđen Napoleon.

