DALEKO JE MORE, A SAT OTKUCAVA: Analiza BBC o probijanju ruske odbrane i pokušaju odsecanja Krima neće se dopasti Ukrajini (VIDEO)

Ukrajinski generali kažu da su "probili" prvu crtu odbrane Rusije na jugu zemlje, objavio je BBC koji je tim povodom napravio veliku analizu o tome koliko su ukrajinske snage stvarno napredovale i koji znakovi postoje za dalje proboje duž linije fronta.

Ukrajina je započela veliku protuofenzivu početkom juna kako bi potisla ruske snage sa teritorija koje su zauzeli od početka invazije krajem februara prošle godine. Ukrajinske snage napale su tri tačke duž linije fronta duge 965 kilometara.

Područje jugoistočno od grada Zaporižje daleko je strateški najvažnije. Ako uspe napad u ovom smeru prema Azovskom moru, to bi moglo da prekine ruske linije snabdevanja koje povezuju ruski grad Rostov na Donu s Krimom, ukrajinskim poluostrvom koje su Rusi pripojili 2014.

Na tom delu fronta nije bilo puno napretka, s jednom značajnim izuzetkom, a to je područje oko sela Robotine i Verbove u Zaporoškoj oblasti. Ako Ukrajina uspe da prekine ovu glavnu rutu snabdevanja ruskih snaga, onda će Rusiji biti gotovo nemoguće da zadrži velike snage na Krimu.

Uprkos značajnim preprekama, navodi BBC, Ukrajinci su uspeli da probiju ruske odbrambene strukture duž južnog fronta. Ta informacija je sada potvrđena iz više izvora. BBC je proverio niz videozapisa objavljenih na društvenim mrežama koji prikazuju scene duž prve linije fronta kod Verbove.

Na više snimaka vidi se kako ukrajinske snage probijaju rusku odbranu severno od sela Verbove. Međutim, ti upadi ne pokazuju da je Ukrajina uspela da preuzme kontrolu nad tim područjem. Naime, do sada se kroz rusku odbranu probijala samo ukrajinska pešadija, ali ne i kolone oklopnih vozila koje prolaze probijene točke odbrane, iskorišćavaju situaciju i uspešno drže kontrolu nad osvojenim područjem.

Ruska vojska je, naravno, davno predvidela ukrajinski protivnapad i provela je mesece gradeći zastrašujuće odbrambene strukture, koje se sastoje od nizova isprepletenih prepreka - antitenkovskih rovova, takozvanih zmajevih zuba, kao i bunkera i ogromnoh minskih polja. Svaki od tih elemenata odbrambene linije pokriven je artiljerijom.

Ogromna minska polja usporavaju ukrajinsko napredovanje. O koliko se gustim minskim poljima radi najbolje govori podatak da je na nekim mestima postavljeno i do pet mina po kvadratnom metru.

Prvi ukrajinski pokušaj proboja ruske odbrane u junu brzo se završio neuspehom. Moderna oklopna vozila koje je Ukrajincima isporučio Zapad uništena su i zapaljena. Ukrajinska pešadija nije prošla mnogo bolje, gubici su bili užasni.

Ukrajinske snage su od tada morale da pribegnu "ručnom" uklanjanju mina. Vojnici su išli pešice, često noću, a ponekad i pod vatrom. Zato i jesu sporo napredovali.

Ukrajinski tenkovi i oklopna vozila osetljivi su na ruske mine, bespilotne letelice i protivtenkovske projektile, što se vidi i u video snimku koji je analizirao BBC, a prikazuje britanski tenk Čelenžer 2, koji je pogođen blizu Robotine.

Oni će moći da napreduju u značajnijem broju tek nakon što se prokrči dovoljno širok put kroz minska polja i kad ruska artiljerija tamo bude savladana.

- Problem koji Ukrajinci sada imaju jeste da se osigura dovoljno velika "rupa" na frontu koja može da primi velik broj vojnika - kaže Marina Miron sa Katedre za ratne studije Kings koledža u Londonu.

U međuvremenu Rusija ne miruje, nego stalno šalje pojačanja. Front je dinamičan i Rusija bi još uvek mogla da preokrene ukrajinska dostignuća.

BBC je geolocirao snimak koji podupire izveštaje da su se ruske elitne vazdušno-desantne snage VDV rasporedile u blizini Verbove. Radi se o potezu kojem je cilj da se popune sve praznine nastale ukrajinskom kontraofanzivom.

- Ukrajinske snage i dalje se suočavaju s otporom ruskih snaga na bojnom polju. Uz artiljerijsku vatru, napade dronovima i ruske odbrambene strukture, ruske snage intenzivno koriste i mere elektronskog ratovanja, koje imaju za cilj ometanje ukrajinskih signala i upotrebu bespilotnih letelica - kaže Katerina Stepanenko, analitičarka za Rusiju u londonskom tink tenku RUSI.

- Ukrajinske snage su prešle tek nešto više od deset odsto puta do obale, ali stvarnost je nešto komplikovanija od toga. Naime, ruske snage su iscrpljene i verovatno demoralisane nakon tromesečnih intenzivnih napada, uključujući dalekometne udare usmerene na njihove linije snabdevanja - ocenila je Stepanenko.

Ako Ukrajina uspe da probije preostalu rusku odbranu i dopre do grada Tokmaka, to bi ruske železničke i putne rute za snabdevanje Krima dovelo u domet njene artiljerije. Ako to uspeju, onda se ova kontraofanziva može oceniti delomičnim uspehom.

BBC navodi da to možda neće okončati rat, koji će verovatno zaći duboko u 2024, a možda i duže, ali bi ozbiljno potkopalo ratne napore Moskve i stavilo Ukrajinu u jaku poziciju kada mirovni pregovori konačno počnu. Ali, za Kijev sat otkucava. Kišna sezona doći će za nekoliko nedelja pretvarajući puteve u blato i ometajući dalji napredak.

Sledeće godine, pak, stižu neizvesni američki predsednički izbori, na kojima bi pobeda republikanaca mogla dramatično da smanjiti američku vojnu podršku Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin zna da do tada mora da bude čvrst, a Ukrajinci u isto vreme znaju da ova kontraofanziva mora da uspe.

