POLJSKI PREMIJER U KLINČU S UKRAJINOM: Nakon prozivki Zelenskog da Varšava nije solidarna preti širim embargom na uvoz hrane

Poljski premijer Mateuš Moravjecki zapretio je danas Ukrajini da će, ako nastavi da eskalira sukob oko embarga na uvoz ukrajinskih žitarica, koji je Poljska uvela jednostrano suprotno propisima EU, njegova vlada proširiti embargo i na druge poljoprivredne proizvode.

- Upozoravam ukrajinske vlasti, ako nastave da eskaliraju sukob onda ćemo jedan po jedan dodavati i druge poljoprivredne proizvode na spisak zabrane uvoza - kazao je Moravjecki.

Kao i predsednik Andžej Duda sinoć i poljski premijer je vlastima u Kijevu zapretio zbog izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se neke članice Evropske unije pretvaraju kako su solidarne s Ukrajinom, a sa žitaricama stvaraju horor.

- Uznemirujuće je to da se neki naši prijatelji u Evropi igraju u političkom pozorištu solidarnosti a prave horor film sa žitaricama. Može da izgleda kao da igraju svoju ulogu ali u stvari samo pomažu da se piše scenario sa ruskim glumcem - kazao je Zelenski na zasedanju Generalne skupštine UN.

Mateuš Moravjecki foto: EPA Wojtek Jargilo, AP Andrew Kravchenko

Iako nije imenovana Poljska niti ijedna od nekoliko članica Evropske unije koje su jednostrano i posle 15. septembra produžile embargo na uvoz ukrajinskih žitarica, poljski predsednik Duda je, reagujući na te reči Zelenskog, Ukrajinu je uporedio sa davljenikom koji može sa sobom na dno da povuče i onog ko nastoji da ga spasi.

Poljska je kao i Slovačka i Madjarska zahtevala od Evropske komisije da i posle 15. septembra produži embargo na uvoz ukrajinskih žitarica u nekoliko suseda Ukrajine, kako jeftino žito koje uz velike profite uvoze i prodaju poljski i drugi nakupci ne bi destabilizovalo lokalna tržišta žitarica.

Volodimir Zelenski foto: AP/Mary Altaffer

EK je to to odbila, tako da su Poljska, Slovačka i Madjarska jednostrano, iako na to prema podeli nadležnosti izmedju Brisela i država članica nemaju pravo, produžile embargo.

Ukrajina je zbog toga tužila Poljsku, Madjarsku i Slovačku Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), a iz Kijeva su stigle najave da sledeći korak može da bude embargo na uvoz poljskog voća i povrća, što je otprilike pet posto poljskog izvoza tih proizvoda u Ukrajinu.

(Kurir.rs/Beta)