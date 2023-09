"LJUDE SU KASAPILI PO ULICAMA, RAZVLAČILI IH KAMIONIMA" Stručnjaci nemaju dilemu: Iza svega stoji JEDNA OSOBA, samit je presudio!

Već više od tri decenije region ili nepriznata republika Nagorno Karabah neguje zamrznuto-odmrznuti konflikt.

Azerbejdžan i Jermenija su u poslednjem ratu 2020. godine izgubili 7.000 ljudi sa obe strane. Posle rata angažovane su ruske mirovne snage, ali zamrznuti konflikt nije prošao, već je prerastao u višemesečnu blokadu Lačinskog koridora zbog čega su ljudi ostavljeni bez najosnovnijih potreba na ivici humanitarne katastrofe.

Privremeni mir je postigunut, ali tako što su jermenske snage pristale da budu razoružane i prisiljene da prihvate sve uslove Azerbejdžana. Najavljuje se da u četvrtak otpočnu razgovori o budućnosti ovog regiona.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali, ali i detaljnije opisali ovaj sukob jesu Aris Movsesijan, političar, nekadašnji predsednik Nove stranke i poznavalac prilika u Nagorno Karabagu i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Movsesijan je upoznao javnost sa situacijom, pa je rekao da su to dva naroda koja imaju drugačiju istorijsku istinu:

- To su dva naroda, žive jedan pored drugog, Azeri i Jermeni i oni imaju dve različite istine o istoriji i geografiji. Naravno, to je nemoguća misija, uvek postoji jedna istina. Konflikt se bazira na tome da se ratom pokušava podmetnuti jedna isitna. To je nemoguće, ta istina traje onoliko koliko taj neko pobeđuje u tom ratu. Nakon kapitulacije Nagorno Karabaha, Azerci će pokušati da nametnu svoju istinu, što se tiče i kulture, a ne samo geografije. Inače, tamo postoji niz kulturne baštine Jermena, dakle, crkve, manastiri, itd.

Potom je Obradović izneo tvrdnju da je napad bio dogovoren sa ruskim liderom:

- Ta njihova priča o evakuaciji je ponavljanje genocida, ne možete ljude da uklanjate sa njihovih vekovnih ognjišta. Znamo šta se dogodilo u gradu Šuša 2020. godine, ljude su kasapili po ulicama, razvlačili ih teškim kamionima i to na 300 metara od tzv. ruskih mirotvoraca. Dakle, očigledno je da je Alijev dogovorio akciju sa Vladimirom Putinom, pozvao se na slična opravdanja, zbog toga je bio samit Putin i Erdogan gde je Alijev dobio kart blanš za ovaj napad.

Potom je Movsesijan rekao da se igraju velike igre, iako deluje nebitno situacija:

- Tu se igraju velike igra, iako sve to deluje nebitno. Slažem se da su u Bakuu danas slavili sa ruskim zastavama, to dovoljno govori o svesti Azerbejdžajnaca ko stoji iza toga, građani to nose kroz grad i raduju se. Važno je da se napomenu statusne stvari. Negde 1926. ili 1929. godine izvršen je popis u Azerbejdžanu, tada je bilo oko 40 odsto manjina, u tom delu sveta, a danas je ukupno oko osam odsto manjina. Očekujete od Jermena da se posle svega toga integriše u društvo koje je za jedan vek izgubilo toliko manjina.

