EVROPSKI NEBESKI ŠTIT IMA MANU: Rusija ima oružje koje on ne može da uništi, Nemačka traži da se problem HITNO OTKLONI (FOTO)

Ruska invazija na Ukrajinu vratila je rat u Evropu i u fokus ponovo stavila odbrambene sposobnosti NATO i Evropske unije, piše Dojče vele (DW).

Navodi se da se sada radi na naoružavanju i pripremi nove strategije odbrane, a u to spada i zaštita od mogućih ruskih raketnih napada u slučaju da ukrajinski sukob eskalira i dođe do konfrontacije s Moskvom.

DW navodi da, međutim, u "zaštitnom kišobranu" NATO za Evropu postoje nedostaci.

Sistemom protivvazdušne odbrane (PVO) "Evropski nebeski štit" (European Sky Shield Initiative, ESSI), koji je Nemačka inicirala prošlog oktobra, oni bi trebalo da budu otklonjeni.

Krajem prošle godine, na marginama sastanka NATO u Briselu, 15 zemalja potpisalo je deklaraciju o namerama da se uspostavi evropska PVO.

Pored Nemačke, u inicijativu su uključene i Belgija, Bugarska, Estonija, Finska, Velika Britanija, Letonija, Litvanija, Holandija, Norveška, Rumunija, kao i Slovačka, Slovenija, Češka i Mađarska.

Kasnije su se inicijativi pridružile Danska, Švedska, Austrija i Švajcarska.

Kancelar Olaf Šolc u to vreme je ocenio da je reč o "bezbednosnom dobitku za čitavu Evropu", kao i da bi zajednička protivvazdušna odbrana bila i jeftinija i efikasnija nego da svako za sebe izgrađuje svoju, skupu i kompleksnu PVO.

Međutim, Francuska, Italija i Poljska do sada još uvek nisu pristupile inicijativi, a Pariz je kritikovao planove kupovine tehnologija iz Izraela i SAD.

Cilj inicijative "Nebeski štit" jeste nabavka odbrambenih sistema kratkog, srednjeg i dugog dometa na što koordinisaniji način, a kako bi se sprečile sve pretnje iz vazduha.

Nemačko Ministarstvo odbrane na svom sajtu kratki domet definiše kao udaljenost do 15 kilometara u dužinu i do šest kilometara u visinu, srednji je od 15 do 50 kilometara u dužinu i do 25 kilometara u visinu, a veliki od 50 kilometara u dužinu i do 35 kilometara u visinu.

- U sva ta tri dometa postoje slabe tačke koje bi ESSI trebalo da otkloni ili pak odbrambene sposobnosti već postoje, ali bi ih trebalo proširiti ili ojačati - navodi se na sajtu Ministarstva obrane u Berlinu.

U tu svrhu bi postojeće sisteme trebalo zameniti novim i modernim, kao što je IRIS-T.

Pomoću sistema IRIS-T moguća je odbrana od raketa, krstarećih projektila, dronova, aviona i helikoptera na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara, a cena po komadu iznosi oko 145 miliona evra.

U junu ove godine Odbor za budžet Bundestaga dao je zeleno svetlo za nabavku šest jedinica IRIS-T.

Nemačkom ratnom vazduhoplovstvu taj sistem je već poznat kroz obuku ukrajinskih vojnika, a Berlin je Ukrajini do sada predao dva sistema IRIS-T.

U protivvazdušnoj odbrani dugog dometa, Bundesver raspolaže sistemom Patriot, koji se i dalje smatra efikasnim. On bi zato trebalo da se zadrži, ali i da se modernizuje.

Taj američki PVO-sistem koristi se protiv aviona, krstarećih, kao i raketa srednjeg dometa. Patriot je od 1984. sastavni deo protivvazdušne odbrane mnogih zemalja, uključujući i nemački Bundesver. Nemačka trenutno ima 12 lansera tog tipa, ali to nije ni približno dovoljno da bi se pokrila teritorija čitave zemlje.

Odbrana od krstarećih raketa takođe mora da se poboljša. Zbog toga što one lete na malim visinama i vrlo se kasno otkrivaju, odbrana je obično moguća samo pomoću modernih odbrambenih sistema kao što su Patriot ili IRIS-T.

Sveobuhvatna zaštita je stoga, prema Bundesveru, "enormno skupa i moguća samo uz veliki broj sistema", a to "naglašava potrebu za multinacionalnim pristupom".

DW prenosi da još jedan nedostatak postoji u odbrani od balističkih raketa dugog dometa, koje mogu da dosegnu svoje ciljeve leteći van Zemljine atmosfere. „On se mora brzo otkloniti, pogotovo zato što Rusija već poseduje takvo oružje. Nemačka mora što brže da bude u stanju da se zaštiti od projektila dometa većeg od hiljadu kilometara“, ističu iz Ministarstva odbrane.

To bi moglo da se postigne pomoću američko-izraelskog sistema protivraketne odbrane Strela 3 (Arrow 3), koji bi u Nemačkoj trebalo da bude u upotrebi do kraja 2025. godine. Odbor za budžet i odbranu nemačkog Bundestaga odobrio je kupovinu u junu ove godine. Prema izraelskim informacijama, taj sistem košta gotovo četiri milijarde evra.

Strela 3 može da uništi sisteme za napad i iznad 100 kilometara visine, dakle van atmosfere, a ima domet do 2.400 kilometara. Slično kao i Patriot, i Strela 3 funkcioniše u interakciji mobilnog uređaja za lansiranje, mobilnog kontrolnog centra, mobilne radarske stanice i navodećih raketa.

Zemlje-članice inicijative „Nebeski štit“ žele da zajednički nabave neophodne sisteme, čime će se smanjiti ulaganja, a pokriti veliko područje. Pri tom bi trebalo da se obrati pažnja na to koja država ima koje potrebe. Članice ESSI jedna drugu nameravaju da podržavaju sistemima i odgovarajućom municijom.

Zajedničkom kupovinom i održavanjem trebalo bi da se uštedi na operativnim, kao i na troškovima nabavke.

