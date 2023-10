NEVINI OSMEH DEVOJČICE SKRIVAO JE ČIST UŽAS Godinama kasnije progovorila je o onome što se krilo iza ove fotografije

Mišel je u rukama silovatelja pretrpela godine užasa, uključujući jednom kad ju je zlostavljao u krevetu njene majke dok je ova bila “puna tableta za spavanje”. Očuh je započeo izdržavanje 14-godišnje kazne nakon što je priznao svoje zločine pred Krunskim sudom u Prestonu, piše “Dejli mejl”.

- Očuh me je silovao u mom krevetu, u mojoj sobi, dok sam bila devojčica. A to je bilo mesto na kojem je trebalo da se osećam bezbedno. Otkako sam ga upoznala zazirala sam od njega i bila zabrinuta. Možda sam čak i kao devojčica osećala da je on čudovište – rekla je Mišel.

- Tek sam sa 16 godina saznala sam u školi za pristanak (na se*sualni odnos) i shvatila da je to pogrešno. Trebale su mi godine da sakupim hrabrost da se suočim sa njim a on je to prosto priznao kao da to nije ništa značajno. Nisam imala podršku moje porodice i ovo putovanje je bilo teško. Ali osećam kao da je breme skinuto. Ohrabrila bih sve druge žrtve zlostavljanja da progovore i potraže pomoć. Ćutanje je ono što omogućava počiniocima (da čine zločine), a ja sada osećam da imam svoj glas – rekla je ona.

Dejvid Salis je ušao u Mišelin život kad je ona imala šest godina, nakon što se budući očuh upoznao sa njenom majkom na odmoru u Piterborou. Brzo se uselio u njihovu porodičnu kuću u Beriju u širem području Mančestera i sedmogodišnja Mišel je ubrzo bila deveruša na majčinom venčanju.

Mišel, koja radi kao pomoćna medicinska sestra, rekla je da je uvek bila oprezna u vezi nepoznatih ljudi i da je veoma brzo osetila “zlo” u Dejvidu.

- Moj tata nije bio tu, nisam imala odnos sa njim. Zazirala sam se stranaca, posebno muškaraca. Nisam se osećala ugodno u istoj sobi sa njim. Možda sam instinktivno osetila zlo u njemu… On je preuzeo ulogu mog oca i bio je veoma strog, slao me je u krevet ranije nego uobičajeno, bez upaljene lampe tokom noći. Vodio me je i u školu. Radio je kao čistač u pabu i subotom bi me vodio na svoj posao, navodeći da majci treba odmora – priča Mišel.

foto: Privatna Arhiva

- Uveče bi ostavio moju mamu da gleda TV u prizemlju a on bi došao u moju sobu da gledamo film. Sek*ualni napadi su počeli kad sam imala osam godina. Počelo je sa dodirivanjem i napredovalo je do trenutka kad me je silovao. Nisam imala pojma šta je to, ali znala sam da to mrzim. Jer nisam navikla da imam oca, pretpostavila sam da je možda to ono što svi očevi rade – rekla je ona.

Dejvid je nastavio da napada Mišel, čak i po triput nedeljno.

- Uglavnom se to dešavalo u mojoj sobi. Podigao bi i šator u dvorištu i tamo me zlostavljao. Ili bi ušao u bazenčić sa mnom. Odveo me je na kampovanje i silovao me u polju. Čak me je zlostavljao u majčinom krevetu kad je ona bila puna tableta za spavanje. Naterao me je da obećam da neću nikome reći za to i odrasla sam u strahu da će me socijalna služba odvesti ako se ikad ikome poverim – priča Mišel.

- Tokom godina sam postala veoma povučena, zbunjena i tužna – dodaje ona.

Do 12 godine je počela da spava kod drugarice iz škole, što je dovelo do postepenog prestanka zlostavljanja. A onda je u 16. godini, tokom časa o pristanku na seksualni odnos, Mišel konačno shvatila da je bila silovana.

- Možda je zlostavljanje prestalo jer sam ušla u pubertet. Ali mislim da prosto više nije imao priliku. Veoma malo vremena sam provodila kući u tinejdžerskim danima, boravila sam kod prijateljice iz škole – navodi Mišel.

- Uvek sam mislila da je silovanje nasilni čin, napad stranca u mračnoj uličici. Nisam to povezivala sa onim što mi se dogodilo. Ipak, polako sam shvatala da je ovo bila najgora izdaja (poverenja), da me siluje moj očuh, u mojoj sobi, u mom krevetu.

Imala je puno toga sa čime je trebala da se izbori.

- Pokušala sam da započnem ponovo. Selidba, novi posao, novi partner, ali nije bilo pomoći. Puno sam pila da izbrišem sećanje. Osećala sam se kao da stalno bežim od sećanja na zlostavljanje – rekla je ona, dodajući da se emotivno osećala kao da je udarila u zid.

Stoga je odlučila da se suoči sa Dejvidom ispred svoje majke i drugih članova porodice. Bila je zapanjena kad je on odmah priznao zločin.

- Rekao je: “Samo sam želeo da vidim kako je to imati se*s sa nekim drugim” – priča Mišel.

Dejvid je osuđen na 14 godina i tri meseca zatvora u avgustu po pet tačaka optužnice za silovanje i napad penetracijom.

Mišel je otkrila da sada ima dečka, Džejmsa, i da se priprema da konačno uživa u svom životu. Takođe je pozvala druge žrtve sek*ualnog zlostavljanja da progovore i da znaju da je “sramota na zlostavljačima”.

- Smatram da je kazna verovatno ispravna… ali on nikada ne može da bude adekvatno kažnjen za ono što je uradio. Sem policajca u mom slučaju, koji je bio sjajan, nisam imala podršku. Organizacija Podrška žrtvama je stalno zaboravljala da me obaveštava, uvek sam bila izgubljena u njihovom sistemu. To je samo nadodalo stresa. Ne želim da me moja priča definiše, želim da gledam napred i uživam u mom životu. Ali želim da pokušam i drugima da pomognem da progovore. Sramota je na zlostavljačima a ne na preživelima – rekla je Mišel.

Kurir.rs/Blic