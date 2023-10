ŠREDER O PUTINU: I dalje mi je prijatelj, ali je greška što su Rusi započeli rat u Ukrajini (FOTO)

Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder odbio je da osudi svog dugogodišnjeg prijatelja, ruskog predsednika Vladimira Putina, uz žaljenje zbog neuspeha sadašnjih nemačkih i francuskih lidera da pronađu diplomatsko rešenje za sukob Rusije i Ukrajine, prenosi RT Balkan.

U intervjuu listu za nemački list Zidojče cajtung, kancelar koji je bio na čelu nemačke vlade od 1998. do 2005. rekao je da Putina i dalje smatra svojim prijateljem.

- Zašto bih to krio? - upitao je Šreder, dodajući da se njihov lični odnos razvijao nezavisno od politike.

foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

On je objasnio da, iako je jasno stavio do znanja da misli da je "greška što su Rusi započeli rat u Ukrajini", on se sada neće pretvarati da nikada nije bio prijatelj sa Putinom.

Šreder je ispričao kako su on i njegova supruga Seo Jong Kim-Šreder otputovali u Istanbul i Moskvu u "mirovnu misiju" prošlog marta.

Pokušao je da navede Moskvu i Kijev da naprave međusobne ustupke, kako bi zaustavili neprijateljstva, ali bezuspešno.

Uprkos tome što nije uspeo da postigne dogovor, Šreder je insistirao da se sukob može rešiti intervencijom šefova vlada i predsednika.

On je takođe izrazio žaljenje što aktuelni lideri u Berlinu i Parizu ne čine dovoljno u tom pogledu.

