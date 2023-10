VRATA PAKLA! EVROPI PRETE USAMLJENI VUKOVI: Stručnjaci za Kurir: Raketiranje bolnice u Gazi uvod u eskalaciju sukoba!

Izraelska i palestinska strana nastavile su juče s međusobnim optužbama o tome ko je odgovoran za raketiranje bolnice u Gazi, koje se dogodilo u utorak uveče, kada je, prema poslednjim podacima, 471 osoba poginula, dok je više desetina povređeno!

Potresne slike tela nastradalih i povređenih izazvale su ogorčenje u arapskim i muslimanskim zemljama, što je dovelo do talasa protesta i takozvanog dana besa, na koji je juče pozvao libanski Hezbolah.

Užasne scene

Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar, kaže za Kurir da bi raketiranje bolnice u Gazi moglo da bude prelomna tačka za dalja dešavanja u regionu:

- Raketiranje bolnice neće poremetiti planove koje Izrael ima, ali je poremetilo mirovnu inicijativu koju su Amerikanci pokrenuli. Koliko vidimo, Bajden neće ići u Jordan, gde je verovatno trebalo da se sa arapskim liderima ugovori humanitarni koridor za dopremanje pomoći ili prihvat izbeglica.

Naš sagovornik je uveren da će uslediti izraelska kopnena ofanziva, koja će dovesti do novih civilnih žrtava:

- Siguran sam 99 odsto da nas narednih dana očekuje puna izraelska kopnena ofanziva. Samo se čeka da Bajden i drugi strani predstavnici završe turneju po Bliskom istoku i nakon toga će krenuti. Svakodnevno se gine i užasne scene, koje niko ne želi da vidi, danima dolaze iz Gaze, ali, nažalost, to je rat.

Branimir Đokić foto: Printscreen/Kurir TV

Mešanje okolnih zemalja u konflikt malo je verovatno, smatra Đokić, ali upozorava na talas terorističkih napada u drugim regionima:

- Otvorena intervencija i mešanje neke susedne zemlje je nemoguće, Amerikanci su, da bi to sprečili, poslali dve grupe nosača aviona u region. Moguće je da nas očekuje talas terorističkih napada, takozvanih usamljenih vukova. Oni su se radikalizovali gledajući snimke preko Jutjuba i društvenih mreža. Postoji velika opasnost po turiste, Evropljane u Aziji i na Bliskom istoku.

A što bude gora situacija u Gazi i južnom Libanu, to je veća opasnost i od terorističkih napada i u evropskim zemljama, možda i većeg kapaciteta. Ulazimo u period nestabilnosti.

foto: EPA MOHAMMED SABER

Trebalo bi upozoriti naše građane da bez preke potrebe ne idu na Bliski istok. Isto tako bi trebalo biti oprezan i u evropskim državama, gde postoje velike arapske i muslimanske zajednice. Znate, ako u nekoj zemlji ima pet miliona ljudi s Bliskog istoka, ogromna većina njih su normalni ljudi, ali 0,1 odsto onih koji su radikalni je 5.000 ljudi.

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, takođe smatra da je raketiranje bolnice takozvani brejking point:

- To je definitivno "brejking point", jer je postojala šansa da se održi regionalni samit u Jordanu i nađe mirovno rešenje, imamo situaciju da je to otkazano. Sada se vraćamo na početak. Došlo je i do povećanja tenzija na arapskoj strani i muslimanskoj, mislim na Iran, gde sada može da dođe do radikalizacije.

Prelivanje sukoba

Izrael, po Miletiću, više ne može da ostvari svoje ciljeve samo udarima iz vazduha:

Ivan Miletić foto: Kurir televizija

- Bojim se da je kopnena operacija ono što sledi nakon odlaska Bajdena. Izraelu je to sledeća opcija, jer on više ne može sebi da dozvoli luksuz bombardovanja na tako gusto naseljenu teritoriju i rizikuje civilne žrtve, koje su neizbežne, a nakon eksplozije kod bolnice, bez obzira na to ko je odgovoran za taj napad. U Gazi je 40 odsto stanovnika ispod 14 godina, što sa sobom povlači da će 40 odsto civilnih žrtava biti deca.

Prelivanje sukoba u vidu terorizma u Evropi Miletić takođe vidi kao realnu mogućnost:

- Ne treba zaboraviti da ovde nije sukob samo Izraela protiv Hamasa. Uključen je i palestinski Islamski džihad, koji funkcioniše ispod radara, a koji je mnogo radikalnija struja. Oni su mnogo bolje naoružani i njihove strukture i mreže postoje u Evropi, u zemljama koje imaju veliki broj stanovnika s ovog područja. I tu leži opasnost. Odatle i inicijativa nemačkog kancelara Šolca da se čuje i evropski glas, koji je smireniji i oslanja se više na humanitarnu pomoć nego na mešanje u sam sukob.

Bajden se sastao s Netanjahuom

Raketu ispalili Palestinci?

Izraelska vojska juče je objavila video-snimke, kao i audio-snimke razgovora pripadnika Hamasa kao dokaz da su raketu koja je ubila nekoliko stotina civila u bolnici u Gazi ispalili upravo Palestinci. Izraelci tvrde da je raketu ispalio Islamski džihad s mobilnog lansera na jednom groblju, što su ovi demantovali.

Takođe je objavljen i razgovor dvojice terorista koji sugerišu da se radi o "njihovoj raketi". Uz to se ističe i da raketa nije ostavila krater, što ukazuje da joj je cilj bilo da eksplodira pri zemlji i nanese što veće žrtve kao što je to bio slučaj u ranijim napadima militanata.

foto: AP/Evan Vucci

Američki predsednik Bajden juče se u Tel Avivu sastao sa izraelskim premijerom Netanjahuom:

- Na osnovu onoga što sam video, čini se da je to uradila druga strana, a ne vi - rekao je Bajden Netanjahuu tokom sastanka. On je dodao da Amerikanci tuguju i iskreno su zabrinuti i ponovio da će SAD osigurati da Izrael ima sve što mu je potrebno da se odbrani.

UKRATKO

- Ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan izjavio je tokom sastanka s predsednikom Skupštine Srbije Orlićem da njegova zemlja nije u sukobu s palestinskim narodom, "već s terorističkom organizacijom Hamas i njenom ideologijom"

- Hamas je juče saopštio da SAD i sve zapadne zemlje koje podržavaju Izrael "snose punu odgovornost za rat protiv civila u Gazi"

- Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejezus izjavio je da situacija u Gazi izmiče kontroli

- Sinagoga u Berlinu napadnuta je s nekoliko Molotovljevih koktela juče rano ujutru

- Slovenački filozof Slavoj Žižek je na otvaranju Frankfurtskog sajma knjiga rekao da je Izrael na putu da postane diktatura, te da se Palestinci shvataju kao problem, pa je nekoliko gostiju napustilo salu u znak protesta

Brojke

3.300 Palestinaca je poginulo

13.000 Palestinaca je ranjeno

1.300 Izraelaca je ubijeno

2.700 Izraelaca je ranjeno

190 talaca je Hamas oteo

foto: Kurir

Kurir vam danas poklanja IKONU SVETOG APOSTOLA TOME SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM

foto: Kurir

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom apostolu Tomi. Kurir svim čitaocima poklanja IKONU SVETOG APOSTOLA TOME SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM.

Sveti Toma je bio Hristov apostol koji nije odmah poverovao u vaskrsnuće Isusa. Tada se Isus Hrist ponovo javio učenicima, a Tomi se posebno obratio da pruži ruku i dodirne mu rebro, kako više ne bi bio neveran. Toma nije bio samo neveran, već je imao problema sa vremenom.

U Novom zavetu je zapisano da je jedini od apostola zakasnio na pogreb Presvete Bogorodice, pa je na njegovo insistiranje grob otvoren. Tada se videlo da je njen grob prazan, da se Bogorodica uznela u nebo, a da je u grobu ostao samo sveti pokrov, koji je kasnije prenesen u Carigrad.

Srbi za Svetog Tomu pričaju da je, kad su sveci delili uloge, on uzeo pečat od oblaka, ali ne donosi oluju, već dragocenu kišu. Veruje se da Sveti Toma, ako se naljuti, može jednog dana da donese drugi potop, ali kako ga nadgleda Presveta Bogorodica, to neće biti uskoro.

Tomindan se u mnogim krajevima slavi kao krsna slava.

Slave ga dunđeri i drvodelje kao esnafsku slavu, pa na taj dan ništa ne rade, kao i bačvari, kolari, stolari, užari, bunardžije, kaldrmdžije i zidari.

U nekim krajevima se veruje da Sveti Toma štiti vernike od vukova.

Postoji stara srpska izreka "Sveti Toma, sedi doma", pa se na ovaj dan nigde ne ide (izuzev u crkvu), i to je najvažniji običaj koji bi na današnji dan trebalo ispoštovati.