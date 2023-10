"ZNA SE KO JE KRIV ZA NAPAD NA BOLNICU" Samardžija o zločinu u Gazi: Nisu ispalili smrtonosne projektile, ali ZAKUVALI SU SVE

Trinaersti dan rata u Izraelu. Juče je na stotine Palestinaca poginulo u ogromnoj eksploziji koja se dogodila u bolnici u pojasu Gaze, za koju Hamas tvrdi da je izazvana izraelskim vazdušnim udarom.

Izrael tvrdi da su eksploziju izazvale pogrešno usmerene rakete koje je ispalio palestinski Islamski džihad, a obe strane negiraju krivicu.

Američki predsednik Džozef Bajden rekao u Tel Avivu da je, prema informacijama koje poseduje, za eksploziju u bolnici u Gazi odgovorna, kako je rekao, "druga strana". Jordanske vlasti otkazale su samit sa Bajdenom, palestinskim i egipatskim predsednikom koji je trebalo da se održi u Amanu.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je eksplozija u bolnici u gradu Gazi u kojoj su stradale stotine Palestinaca "užasna katastrofa" koja je pokazala da sukob Izraela i Hamasa treba da bude okončan putem pregovora.

Ovim povodom gost Pulsa Srbije bio je Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve.

- Pa iskreno, prva misao koja je meni pala na pamet kada se desilo raketiranje bolnice je da će neko da stane, da kaže čekajte ljudi, ako već ne možemo da se dogovorimo ko je kriv, dajte da stanemo da sa bombardovanjem da vidimo šta možemo da uradimo da se tako nešto više ne bi ponovilo - započeo je Samardžija.

Podsetio je na zloslutno upozorenje izraelskog državnog vrha uoči masakra u bolnici.

- Ono što je tragično u tom ratu to je, vi ste videli, snimci su svakodnevni da na na kraju krajeva to su i izraelski zvaničnici najavili da će oni bukvalno da zbrišu sa zemlje ceo taj prostor i sama ta njihova akcija da tako kažemo odnosno naredba da se ljudi isele odatle. Pazite, milion i dvesta hiljada ljudi iseliti za 24 sata mislim to je samo po sebi vrlo loš signal i prema tome ovo što se desilo u bolnici nije moglo da bude izbegnuto, a da li će da bude ta bolnica ili će nešto drugo i tako dalje to je sasvim sve jedno - istakao je sagovornik Pulsa Srbije.

- Ono što se desilo dešavalo se i u drugim ratovima to je da jedna strana optužuje drugu da je recimo svoje kapacitete vojne stavila negde na neki prostor gde u stvari zaštićen gomilom ljudi civila i kao tu ne sme da se gađa. To se dešava i u Ukrajini to se dešava na svim ratištima, ali ovaj slučaj je toliko drastičan da je neko morao da kaže čekajte ljudi ajde daj da prekinemo nekoliko dana da raščistimo bar tu stvar da vidimo nije važno da li smo mi krivi da li je neko drugi kriv - dodaje Samardžija.

Kako veruje, glavni krivac za stravu i užas u bolnici nije neposredni izvršilac samog napada.

- Jutros imate snimke rušenja zgrada stambenih desetospratnica i šta ja znam stravični prizori, pa to je prosto neverovatno. Ne može čovek da kaže optužujemo ove ili one jer u stvari može da se kaže zna se ko je kriv, to su definitivno Sjedinjene Američke Države, koje su tu stvorile takav kotao ako mogu tako da kažem iz svojih interesa i moralo je nekada u jednom trenutku da pukne i desilo se nažalost - zaključkio je Samardžija.

