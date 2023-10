"UŽASNO JE KOLIKOM LAKOĆOM JE MOGUĆE NABAVITI TEŠKO NAORUŽANJE" Jelača uživo iz SAD posle masovnog ubistva u Mejnu (VIDEO)

Još jedno masovno ubistvo potreslo je Sjedinjene Američke Države. Čak 18 osobe je ubijeno, a ranjeno više od 50 u gradu Luistonu, u američkoj državi Mejn.

Masakr je izvršio Robert Kard, instruktor za upotrebu vatrenog oružja, koji je u sredu uveče pucao na više lokacija, uključujući kuglanu i restoran.

Ovo je bila tema jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija u koji se iz Amerike uključio Dejan Jelača.

- Evo, po poslednjim informacijama koje pratim od juče, evo i ovog jutra, to je da je i dalje ubica u bekstvu, dakle i posle 24 sata. Dakle, ono što znam u ovom trenutku, jeste da znamo ko je ovo počinio, ovo je veliki, veliki zločin i ovo je opet nažalost jedna u nizu tih tragedija u Americi. Ovo je jedna od najsmrtonosnijih od početka godine i čini mi se da i dalje nema te političke volje da se bilo šta promeni po ovom pitanju - izvestio je Jelača.

Nije želeo da se bavi spekulacijama o mogučim motivima za krvavi pir u saveznoj državi Mejn.

- Znamo pojedine informacije o ovom čoveku, ali i ono što i dalje ne znamo, a to su pravi motivi. Dakle, imamo sada par nekih priča koje možemo čuti u američkim medijima, to je sve na bazi spekulacije, i dalje nisu proverene informacije - potvrdio je Jelača.

Otkrio je i da se u SAD gotovo ništa nije preduzelo po pitanju naoružavanja običnog stanovništva.

- Imate jednu situaciju koja je potpuno neshvatljiva ovde da takvom lakoćom možete da dođete do oružja, da je to gotovo neverovatno. Ja sva sreća živim u državi Njujork gde je jako teško doći do oružja, ali zato u nekim drugim državama u SAD-u, vi možete vrlo lako online da kupite. Mi već 20 godina pričamo o istim problemima, o masovnim pucnjavama, o masovnim ubistvima, ali ono što nemamo, nemamo reakciju nadležnih organa da se zaista nešto iz korena promeni - zaključuje Jelača.

Gost u studiju Kurir TV, psiholog Aleksandar Kontić prokomentarisao je nezapamćeni zločin.

- Amerika ima problem ko može da poseduje oružje, ko ne. Međutim, ima i drugi, malo veći problem. Znate, to je simptom. Ovo što vidite je simptom jednog velikog problema i unutar države, i unutar tih ličnosti koje će, ja se bojim, naći oružje, jer oni planiraju to što rade mesecima i onda kada bi bilo zabranjeno - smatra psiholog.

Dodaje i da bilo kakve zabrane ne bi sprečile neku osobu da u delo sprovede stravične zamisli.

- Dakle, to je onoga momenta kada neko želi da skuplja tu gomilu oružja, što imamo kod nas. Pitanje je šta hoćeš s tim da radiš. Čemu ti to služi? I bojim se da je to suočavanje sa jednom tamnom stranom ljudske prirode, sa nečim što je jako teško kontrolisati. Ovo jeste bio slučaj da je imao psihijatrijsku dijagnozu - rekao je Kontić.

