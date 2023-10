DOKTORKA 30 GODINA BRINULA O PACIJENTIMA NA SAMRTI, A SADA OTKRILA: Evo koja stvar nagoveštava da se uskoro približava KRAJ ŽIVOTA

Doktorka koja je 30 godina radila na palijativnoj nezi otkrila je kako izgledaju poslednji trenuci pacijenata pre smrti.

Кetrin Maniks (64) otkrila je šta se dešava sa telom pacijenata na samrtnoj postelji i probala da objasni kako izgleda proces umiranja.

- Prva stvar koja se primećuje jeste da telo počinje da ostaje bez energije. To je kao kada imate stari mobilni telefon kome ne može da se napuni baterija. A punjač je san. Više od hrane i pića. Mnogi ljudi koji umiru zapravo ne osećaju glad i to je u redu. Ne umiru zato što ne jedu, a ne jedu jer im telo umire. Dakle, kako vreme odmiče, ljudima je postepeno potrebno sve više sna da bi imali dovoljno energije da razmišljaju i rade ono šta mogu. Zatim postaju ne samo pospani već i nesvesni. To nije zastrašujuće mentalno stanje. To je stanje u kome nisu svesni ničega - navodi doktorka koja se odnedavno nalazi u penziji.

Takođe se pozabavila takozvanim samrtnim zveckanjem odnosno otežanim disanjem koje može zvučati uznemirujuće.

- Mozak pokreće refleksne obrasce disanja koji se kreću unazad i napred između prilično dubokog disanja koje postepeno postaje sve pliće. Onda ponovo na početak i nazad. Ako to ranije niste videli, mogli biste pomisliti da se osoba koja diše, možda brzo, ali plitko, bori da diše ili dahće ili joj je neprijatno - navodi doktorka.

Maniks je objasnila da na kraju života obično nastupa jedna od onih faza sporog disanja.

- Biće izdaha koji jednostavno nema drugog udaha posle njega. To uopšte nije ono što nas je Holivud naveo da očekujemo - rekla je doktorka.

Maniks je dodala da poznavanje ovih činjenica neće učiniti smrt manje tužnom za voljene ljudi, ali se nada da će to učiniti manje strašnom.

Medicinska sestra, koja gotovo svakodnevno gleda pacijente na samrtnoj postelji, podsetimo, ranije je objavila snimak i otkrila za čim najviše žale u trenucima kad osete da se smrt približava.

(Kurir.rs/Dejli mejl/Foto:Ilustracija)

