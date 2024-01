I ŠTA SAD? SVET TRESE ŠOKANTNA ODLUKA NEMAČKE: Vlada usvojila mere štednje, očekuje se odluka Parlamenta SITUACIJA IZMIČE KONTROLI

Savezna nemačka vlada postigla je dogovor o dodatnim merama štednje kako bi se smanjio teret saveznog budžeta za 2024. godinu. U Nacrtu zakona o finansiranju budžeta nalazi se, između ostalog, i kontroverzno smanjenje subvencija za dizel za poljoprivrednike, veće takse za vazdušni saobraćaj i strože sankcije u oblasti socijalne pomoći za nezaposlene.

Te mere štednje su neophodne jer, prema ranijoj presudi Saveznog ustavnog suda, vlada mora da nadoknadi finansijski nedostatak od oko 30 milijardi evra u osnovnom budžetu, kao i u Fondu za klimu i transformaciju.

1 / 17

Uprkos protestima, ukidaju se subvencije za dizel poljoprivrednicima

Od maja će tako biti povećane takse na avionske karte. U zavisnosti od krajnje destinacije putovanja, ona bi trebalo da poraste za gotovo petinu – na 15,53 do 70,83 evra po putniku. Taksa na karte naplaćivaće se svim putnicima koji poleću sa nemačkih aerodroma. Doplatu će morati da plate avio-kompanije, ali one će to moći da prebace na teret putnika. Na osnovu toga, vlada u Berlinu ove godine očekuje dodatni prihod od oko 400 miliona evra.

Vlada je takođe ostala i pri odluci o veoma kontroverznom smanjenju subvencija u oblasti agrara – i to uprkos protestima poljoprivrednika. Reč je postepenom ukidanje poreskih olakšica za dizel, prenosi "Dojče vele".

"To je poseban doprinos smanjenju subvencija koje štete klimi", navodi se u Nacrtu vlade. Poljoprivrednici su do sada mogli da dobiju delimičan povrat poreza na energiju za dizel, uz nadoknadu od 21,48 centi po litru.

Vladajuća nemačka koalicija zapravo je prvobitno nameravala da odmah i potpuno ukine tu pomoć, koja se davala još od 1951. godine.

Pogođeni poljoprivrednici i firme u sektoru agrara sada su ipak dobili više vremena da se prilagode. Ove godine će stopa olakšica biti smanjena za 40 odsto, a u 2025. i 2026. za dodatnih 30 procenata. Od 2026. tih subvencija više ne bi trebalo da bude. Vladajuća koalicija je prošle nedelje odustala od prvobitno planiranog ukidanja oslobađanja od poreza na poljoprivredne mašine.

foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Zatezanje novca građana

Kabinet je dao i zeleno svetlo za planirano smanjenje socijalne pomoći za nezaposlene. Biroi za zapošljavanje ubuduće će biti u mogućnosti da u potpunosti, ali najviše na dva meseca, ukinu beneficije onim nezaposlenima koji uporno odbijaju da počnu da rade.

Očekuje se da će ta uredba doneti uštedu od oko 170 miliona evra godišnje – i to 150 miliona za saveznu vladu i 20 miliona za opštine. Pritom, ne bi trebalo da bude ukinuta pomoć koja se daje za stanovanje i grejanje.

Pored toga, ukida se i tzv. bonus na socijalnu pomoć od 75 evra mesečno koji je uveden za dalje usavršavanje nezaposlenih. Očekuje se da će to doneti dodatnu uštedu od sto miliona evra. Obuka koja ima za cilj sticanje stručne diplome i dalje će se podržavati sa 150 evra mesečno.

Odluka o budžetu verovatno u januaru

Nakon što je vlada donela odluku o merama štednje, na potezu je nemački parlament. Vlada očekuje da će budžet najpre biti odobren u januaru u Bundestagu, a onda na sednici 2. februaru i u Bundesratu, veću nemačkih pokrajina. Do tada je na snazi tzv. privremeno upravljanje budžetom.

Podsetimo, nemački poljoprivrednici nastavili su danas proteste protiv planova nemačke vlade da smanji subvencije za gorivo u okviru najavljenog prilagođavanja saveznog budžeta, ali u mnogo manjem obimu.

foto: AP/Bernd Wei'brod

Kako prenosi nemački "Špigl", očekuju se znatno manji poremećaji u saobraćaju i samo nekoliko akcija, u odnosu na ponedeljak, prvi dan protesta, kada su poljoprivrednici blokirali prilaze auto-putevima širom zemlje.

U Bavarskoj su ograničenja u saobraćaju jedva primetna, dok je u Donjoj Bavarskoj, prema rečima portparola policije, konvoj od oko 20 traktora izazvao privremene prekide u saobraćaju kod graničnog prelaza u Filipsrojtu.

U gradu Pasau u Bavarskoj očekuje se da oko 250 traktora prođe kroz grad. Poljoprivrednici su traktorima u Baden-Virtembergu blokirali nekoliko raskrsnica na auto-putu.

Kurir.rs/Informer/Sputnjik

Bonus video:

01:36 PROTESTI U NEMAČKOJ MOGU DIREKTNO DA UTIČU NA SRBIJU? Sagovornici jutarnjeg programa bez dileme: Nadamo se da će naći rešenje!