"UKRAJINA NIJE JEDINI UZROK ZA KRIZU U NEMAČKOJ!" Ekonomista otkrio: Tokom korone su sve prikrili, OVO JE GLAVNI RAZLOG PROPASTI

Nemačka je trenutno svedok najvećeg štrajka u svojoj istoriji, sedam dana potpune blokade, koji je paralisao zemlju. Hiljade poljoprivrednika, koristeći traktore, blokiraju ključne saobraćajnice i zauzimaju prostor ispred ključnih vladinih institucija.

Protestima su se pridružili i sindikati, dovodeći radnike na ulice. Veštačka inteligencija već beleži snimke, prikazujući izgoreli Bundestag.

Naslovi u nemačkim medijima odražavaju ozbiljnost situacije: "Najveći štrajk u istoriji zemlje", "Traktori paralizovali saobraćaj", "Nema funkcionisanja dela zemlje". Farmerima se pridružuju mašinovođe, najavljujući blokadu do petka.

Iz nemačkih železnica apeluju na putnike da odlože putovanja, ali mnogi se suočavaju sa izazovom, živeći u jednom, a radeći u drugom gradu. Situacija izgleda kao izveštaj iz ratne zone, a štrajk ima dubok i širok uticaj na svakodnevni život Nemačke.

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o trenutnoj krizi u Nemačkoj.

- Ovo je samo, da kažemo, isplivalo na površinu, pa se vidi neki od tih elemenata krize njihove, a to je javno iskazivanje, protivljenje nekim politikama koje se vode. Ne bi trebalo to svoditi samo na Ukrajinu. Jer taj proces pada evropske ekonomije već je uočen 2018. godine, da se polako usporava ekonomija u EU. Ne treba zaboraviti da je krajem 2019. godine Nemačka već ušla u recesiju. I to bi se nastavilo javno prikazivati da nije došao kovid - rekao je Bušatlija.

Sagovornik Kurir TV podvukao je i uticaj ekonomske (ne)saradnje s Rusijom koja je i dalje vrlo aktuelna.

Jer je to onda bilo opravdanje, moramo se zaključavati, ne možemo da radimo i sve. Mada najveći problem nije bio kovid, nego je problem bio što ekonomija evropska, a Nemačka kao najveća ekonomija u tom momentu u Evropi, oni više nisu mogli da se razvijaju onim tempom i na onaj način kako su dosad radili. Iako su i još uvek imali vrlo, vrlo jeftine robe iz Rusije. Sada se prikazuje kao da bi sve to bilo u redu da nemamo problem sa Rusima u Ukrajini i sve ostalo. Međutim ne, to je samo pojačalo i ubrzalo taj proces sve većeg slabljenja ekonomije - rekao je Bušatlija i dodao:

- Građani su sada došli u situaciju da počinju da shvataju da oni više nikada neće imati tu prednost koju su imali ranije, a to je da imaju najeftinije izvore energenata, izvore raznih ruda. Švabe su igrale glavnu ulogu, oni su imali najbolje odnose sa Rusijom, ekonomske odnose, a čak na neki način i političke odnose. Međutim, sad je to sve palo. Ovo što se vidi sad na ulicama je na neki način i krenulo za to što se dešava sada ono što se očekivalo prošle godine, a to je teška zima. Prošla je godina, svi su se nešto spremali kao za tešku zimu, ne ispade ništa teško i kao sve je prošlo, mi smo jaki, mi možemo sve. E sad se pokazalo da to ne može.

