"TRI PUTA JE VEĆI OD MENE, UPLAŠIO SAM SE I PUCAO": Ubio zeta Albanca koji mu silovao ćerku (18) od 9. godine, branio se na sudu

Otac iz Grčke koji je ubio zeta Albanca nakon što je saznao da je devet godina silovao njegovu ćerku danas će ponovo biti saslušan.

Njegov advokat ispričao je medijima da njegov klijent nije nameravao da puca u bilo koga.

"Pozvao sam ga tamo da bih ga naterao da prizna da je silovao moju ćerku. On je tri puta veći od mene, nije me se plašio. Počeo je da mi prilazi i tada sam se uplašio da će me razoružati i ubiti. U tom trenutku straha sam instinktivno pucao, nisam razmišljao ni o čemu", rekao je osumnjičeni.

Drugi advokat koji brani ovog pedesetogodišnjaka tvrdi da njegov klijent ne prihvata optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Podsetimo, devojka iz Volosa u Grčkoj, koja je ocu priznala da ju je ujak godinama silovao, bila je žrtva seksualnog zlostavljanja u rođenoj kući. Nakon priznanja ocu, on je ubio svog šuraka Albanca (33).

"Ujak je imao slobodan pristup kući. Do silovanja je dolazilo u njenoj kući. Kada su se ovi zločini dešavali, u kući je bio i žrtvin mlađi brat, koji je u to vreme imao četiri godine. Ujak je mogao slobodno da dolazi kod njih, a roditelji su bii na poslu. Sigurno je video kada su izašli iz kuće", rekao je advokat 50-godišnjeg oca.

foto: Shutterstock, printscreen

Devojka je navodno rekla ocu da je "seksualno zlostavljana otkako je imala devet godina, a do silovanja je došlo između 12. i 14. godine". Kada je imala 14 godina, verovatno mu je rekla da će otkriti sve ako nastavi, međutim, kada mu je bio potreban novac, on se vraćao i ucenjivao je snimcima.

Advokat oca je rekao da je devojka rekla sestrama o seksualnom uznemiravanju, ne o silovanju, ali nije imenovala nikog.

Prema rečima advokata, otac je prošlog ponedeljka ujutru želeo da zna šta je sa novcem od kirije. Nakon razgovora sa ćerkom, ona mu je priznala da je silovana i ucenjivana ali nije otkrila počinioca.

"Nakon toga su došli kod mene da vidimo kako ćemo se nositi sa problemom. Spremali smo se da podnesemo tužbu, očekivali smo da nam kaže ko je osoba. Otac je u utorak rano ujutru saznao o kome se radi nakon što je pritiskao ćerku da mu kaže", rekao je advokat.

Prema njegovim rečima, devojka je imala snimke u kojima ju je 33-godišnjak ucenjivao, ali ih nije pokazala ocu.

"Umesto toga mu je pokazala poruke koje dokazuju ono što je rekla. Posle incidenta je bio u tragičnom stanju, rekao mi je šta se desilo i savetovao sam ga da obavesti vlasti i preda se", zaključio je advokat.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: N. V.)