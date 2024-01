"EVROPA IMA TRI DO PET GODINA DA SE SPREMI ZA RAT SA RUSIJOM": Dramatično upozorenje premijerke baltičke članice NATO

Kaja Kalas , premijerka Estonije, smatra da Evropa ima tri do pet godina da se pripremi za moguću vojnu pretnju Rusije na istočnom krilu Severnoatlantske alijanse.

U intervjuu za britanski Tajms, Kalas se pozvala na procenu estonskih obaveštajaca prema kojoj će Rusiji, u slučaju hipotetičkog primirja sa Ukrajinom, biti potrebno od tri do pet godina da obnovi vojnu pretnju na granici istočnih država članica NATO.

"Naša obaveštajna služba procenjuje da je to tri do pet godina, a to u velikoj meri zavisi od toga kako ćemo upravljati našim jedinstvom i zadržati stav prema Ukrajini. Jer ono što Rusija želi je pauza, a ova pauza je da prikupi svoje resurse i snagu Slabost provocira agresore, tako slabost provocira Rusiju", rekla je ona.

Zbog toga, prema rečima estonske premijerke, Zapad treba da pojača vojnu podršku Ukrajini kako bi ona mogla da zada žestok udarac i liši Rusiju mogućnosti da godinama preti svojim susedima.

Ona smatra da NATO u dugoročnoj perspektivi mora da usvoji strategiju "odvraćanja" Rusije, po uzoru na Hladni rat, koji predviđa povećanje troškova odbrane svake zemlje članice na najmanje 2,5 odsto njihovog BDP-a.

"Rusija nikada nije izgubila svoj poslednji kolonijalni rat. Puno sam čitala i pokušavala da shvatim kako možemo da prekinemo ovaj istorijski ciklus. A ključni element za to je odgovornost. Oni nikada nisu odgovarali za zločine koje su počinili", naglasila je Kalas.

(Kurir.rs/ The Times/ Yahoo news/ Preneo: T.A.)