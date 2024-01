U TAJNOM DOKUMENTU SPOMENUT SUKOB NATO I RUSIJE? Sagovornik Kurir TV bez dileme: Ovo je moguć scenario koji je predvidela NEMAČKA

U tajnom dokumentu Bundesvera Ministarstva odbrane Savezne Republike Nemačke prvi put spominje se užareni sukob NATO i Rusije.

Do skoro se o tome direktno nije govorilo, jer je u zvaničnom narativu većine zapadnih medija Ukrajina pobeđivala na svim frontovima, a poraz Rusije je bio neizbežan i veoma izvestan.

Dokument nosi naziv “Kolektivna odbrana 2025” i razmatra početak sukoba od februara 2024. godine.

foto: AP/Ana Brigida, Shutterstock

O ovoj temi diskutovala je gošća "Pulsa Srbije" Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratesku analizu.

Prvo je komentarisala koliko je moguć i verovatan ovakav scenario, s obzirom na to da se prvi put govori o direktnom sukobu između NATO i Rusije:

- Da, ono što je objavio časopis "Bild" o mogućem scenariju, navodno su procurele određeni tajni dokumenti Ministarstva odbrane Nemačke, a po svemu sudeći, kada sam pročitala ono što je nama dostupno, po doktrini NATO ovo mogu da shvatim kao jedan od scenarija koje su predvideli Nemačka, ali i cela NATO alijansa. Isto tako, čvrsto verujem da postoji čitav niz scenarija koje nismo, a možda i nećemo saznati zato što oni aktivno rade na tome po mogućstvu da bi Rusija zaista možda mogla da krene na zemlje NATO.

Potom je iznela prognoze za Rusiju u 2024. godini u vidu ratovanja:

foto: Shutterstock

- Interesantno je što je ovaj scenario usmeren na Baltičke zemlje, odnosno Estoeniju, Letoniju i Litvaniju. Najaktivnija je tu 2024. godina, navode se vojne vežbe Rusije i Belorusije. Meni su najupečatljivija hibridna dejstva Rusije i psihološke operacije usmerene ka Baltičkim zemljama, to je meni od svega toga realno iz dokumenta. Ruske Federacije će se zasigurno 2024. godine usmeriti na pomenuta hibridna dejstva i psihološke operacije. To će uraditi da bi se pažnja medija usmerila na to, a ne na stanje na samom frontu. Rusija je iz dan u dan sve slabija.

