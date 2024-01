VELIKA DRAMA NA NEBU: Putnici iz Mančestera umesto u London sleteli u Budimpeštu?! PILOTI JEDVA NAŠLI SLOBODAN AERODROM

Avion Rajanera koji je putovao iz Mančestera za London zbog snažne oluje Iša preusmeren je u Budimpeštu.

Let koji je trebalo da traje 37 minuta pretvorio se u putovanje dugo skoro tri sata nakon što je mlaznjak sleteo u 1.600 kilometara udaljenu prestonicu Mađarske.

Zbog opasnih oluja, koje su dostizale brzinu od 150 kilometara milja na sat u nedelju popodne, piloti su odustajali od svojih prvobitnih odredišta i donosili drastične odluke u koju zemlju da slete.

Tako je let od Londona do Njukeja završio zaobilaznim putem do španskog grada Malage dok je let Rajanera iz Mančestera za Dablin preusmeren u Pariz.

- Stigli smo u Dablin i bili iznad piste, ali onda smo se vratili na nebo. Pokušali smo ponovo da sletimo i tada je pilot objavio da je u Dablinu previše vetrovito i da je Mančester pun i da idemo u Istočni Midlends. Nekih 20 minuta kasnije obavešteni smo da aerodromi u Velikoj Britaniji nisu opcija i da su doneli odluku da idu u Pariz Bove. Putnici su se nasmejali kad nas je pilot obavestio da idemo u Pariz - navodi jedna putnica.

