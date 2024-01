"ISTORIJA SE RIMUJE, HUTI SU URADILI SLIČNO KAO GAVRILO PRINCIP 1914!" Eksperti otkrili da li smo na pragu Trećeg svetskog rata

Svet bi mogao da uđe u najopasnije razdoblje! Već isuviše napeta situacija na Bliskom Istoku došla je do novog nivoa rizika i napetosti!

Trojica američkih vojnika su poginula, a više od 20 je ranjeno u napadu dronom na američku vojnu bazu u Jordanu. To su i prve američke žrtve na Bliskom istoku od početak rata u Gazi što intenzivira pretnje da situacija eskalira.

Amerika je optužila militante iz Sirije koje podržava Iran, ali iz Teherana su negirali da imaju veze sa napadom. Ubrzo je odgovornost preuzeo Islamski otpor u Iraku, a iz SAD su rekli da spremaju snažan odgovor, pri čemu je sugerisano da treba napasti direktno mete u Iranu. Događaj je poslužio i za međusobne optužbe na relaciji Džozef Bajden i Donald Tramp.

Tramp je rekao da je svet na ivici Trećeg svetskog rata, a zatim okrivio još uvek aktuelnog predsednika da je on doprineo tome jer je pokazao “slabost i predaju”, a da to sam Tramp nikada ne bi uradio, već bi, siguran je, čak i sprečio otvaranje poslednjih frontova.

Novinari Boško Jakšić i Dragan Vujičić gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o nemirima na Bliskom istoku.

- Nema sumnje da je ovo jedan u seriji. Amerikanci kažu da je od izbijanja rata u Gazi najmanje 160 sličnih akcija bilo. Nije bilo ovakve u kojoj su američki vojnici poginuli. Ali je bilo raznih akcija i po Siriji i po Iraku. Aktivirale su se razne proiranske milicije. Prema dokumentaciji koju vode Amerikanci u vreme pet administracija od Klintonove, Bušove, Obamine, Trampove i sadašnje Bajdenove, registrovano je najmanje 11 takvih militantnih organizacija i sve su one pod patronažom Islamske republike. Pre svega revolucionarne garde Islamske koja te vojnike obučava, naoružava, finansira, neke više neke manje. Ali očigledno su oni sada dobili neku vrstu naloga ili su sami to odlučili da preduzimaju akciju u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi. Ono što je novo, a i nije novo, jer smo to mogli da pratimo u slučaju Huta u Jemenu, kada je Teheran bio optužen da je on taj koji je pokrenuo jemenske šite da napadaju brodove po Crnom moru. Onda je iz Teherana stigao odgovor da oni ne stoje iza toga, da to nije zvanična politika i da sve te grupe koje pripadaju takozvanoj osovini otpora mogu da donose odluke samostalno. To je i sada rečeno. Na osnovu toga, može da se izvuče jedan zaključak, a to je da Teheran ne želi da bude uvučen u direktan sukob sa SAD - rekao je Jakšić i dodao:

- Trampova ocena da smo na spragu Trećeg svetskog rata očigledno preterana i ona je u funkciji predsedničkih izbora. Ljudi iz Bajdenove administracije rekli su da će se osvetiti, ali da ne žele rat sa Iranom.

Vujičić smatra da će odgovor Amerike biti žestok.

- Odgovor će biti očigledno žestok prema onome što se vidi sada iz SAD-a, već su počeli da doleću avioni cisterne. To su avioni koji služe za tankovanje goriva u vazduhu. Spekuliše se da li bi neka zemlja Bliskog istoka pružila utočište američkim avionima za širi napad na recimo Iran. Tu se licitira sa eventualno Turskom, a i to zvuči poprilično neverovatno. Saudijska Arabija i Emirati ne verujem da bi se usudili na tako nešto - naveo je Vujičić i dodao:

- Mi čekamo taj neki odgovor koji će svakako uslediti, mada treba imati u vidu jednu stvar. Mi živimo u ovim krvavim vremenima i sada su žrtve te koji su američki vojnici. Ali imate sada pandan koliko se gine u Ukrajini. Tako da je svetska javnost oguglala na te brojne žrtve. Tako da mislim da neće taj pritisak u javnosti u SAD biti tako jak kao u neka ranija vremena. Da mediji neće moći da manipulišu sa javnošću koja će da traži neku veliki, širi rat, budući da i tamo nije neka situacija kako treba i predizborna je trka uveliku. Mislim da se nalazimo u vrlo opasnom trenutku istorije i što se kaže "istorija se ne ponavlja, ali se rimuje". Ovo može recimo biti rima sa 1914. i pucanjem Gavrila Principa, to su sada uradili Huti.

