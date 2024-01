"ČIP ĆE SE UGRAĐIVATI U GLAVU I TOALET ZBOG OTKRIVANJA BOLESTI?!" Antić: Postoji mogućnost zloupotrebe, ALI NE PLAŠITE SE

Svedoci smo revolucionarnog otkrića! Ugrađen je prvi čip u ljudski mozak.

To je objavio Ilon Mask u čijem je vlasništvu kompanija „Neuralink“ poznata po razvoju neuro-tehnoloških uređaja. Čovek koji je primio implant je dobro i oporavlja se.

Ovim je zakoračeno u novo razdoblje, a osnovni cilj je da se mozak poveže sa računarima kako bi se pomoglo osobama sa složenim neurološkim stanjima. Plan je da se Neuralinkov prvi proizvod nazove Telepatija i da omogući kontrolu telefona i računara mislima!

Ekonomista Nemanja Antić gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o ovom revolucionarnom otkriću.

- Video sam da su svi naslovi u korporativnim medijima i firmama išli kao revolucionarno po prvi put, a uopšte nije po prvi put. Ja znam da postoji Institut u Barseloni koji uspešno ugrađuje takođe u glavu, sad da li je u kranijumu ili ispod kranijuma, ne zamerite mi. Znači za ljude koji imaju povrede šake, noge, ruke ili neki invaliditet. Gde oni bukvalno presekli taj neki kanal gde praktično jedna strana mozga radi za levu ruku, a ova desna kopira signal i šalje ga u drugu. Kada čoveku stave neki egzoskelet ili neku šipku, on bukvalno svojim mislima pokreće ruke. Ja sam to gledao na televiziji pre jedno deset godina - rekao je Antić.

Antić se potom osvrnuo na osobu kojoj je ugrađen čip.

- Da li će biti nekih komplikacija, zračenja, grejanja, anomalija, depresija i tako dalje. Sada to treba pratiti. Ali primena takvih stvari, ako sad uzmemo samo ono dobro što može da se desi, je stvarno revolucionarna i stvarno velika. Imate ljude koji su distrofičari, imate ljude koji su paraplegičari, imate ljude koji se rađaju bez nekih delova tela, saobraćajnih nesreća. Pa u Srbiji mislim da 15% populacije ima neki oblik invaliditeta. Zvanično smo prvi po broju ljudi koji su ostali bez udova zbog nagaznih mina iz ratova. Njima je možda to jedina prilika da pokrenu svoje telo. Video sam danas, na Kurir televiziji bila je anketa po Beogradu. Ljudi su prilično nacrnili samu ideju kontrole, populacije i tako dalje. Međutim, ako pitate ljude kojima je to jedino rešenje da ustanu, da prohodaju, da možda sami sebi sipaju čašu vode, pa to je za njih slamčica spasa za koju mi kao društvo moramo da pomognemo da se uhvate za nju. Ako isključimo mogućnosti zloupotrebe, na ovo valjda svi gledamo krajnje pozitivno - rekao je Antić i dodao:

- Stiven Hoking i mnogi drugi naučni ljudi su praktično imali izuzetno razvijen kranijum i mentalni mozak, a nisu imali te mogućnosti fizičke snage. Milijarder i preduzetnik iz Amerike, osnivač "Apple", Stiv Džobs, je preminuo od jednog retkog raka pankreasa, koji je otkriven deset godina kasnije, u godini kad se inače umire. Da je imao neki čip instaliran u glavi, u jetri, u telu, koji mu možda kontroliše nivo soli, šećera, možda bi mogao ranije da se spasi. Ja se sećam, jedan naučnik Mičio, Amerikanac, japanskog porekla, baš je pričao da će se čipovi ugrađivati ne samo kao u glave, već i u toalet. Pa kad idete da mokrite u toalet, onda će taj čip da signalizira, da ti imaš terminalnu bolest, odnosno imaš ogromnu predispoziciju za to ili imaš ogromnu predispoziciju za srčani udar, molim te izvadi krv. Ili ti moraš da ga radiš, ne posle četrdesete, već na svakih 14 dana, jer si u rizičnoj grupi. Mislim da će taj čip biti jako koristan u toj grani medicine, u biotehnologiji, u nanomedicini, u tim mikrobolestima. Ti čipovi su upravo prilika da se bolesti identifikuju mnogo ranije.

Antić smatra da se ne treba plašiti zloupotreba ove inovacije.

- Ugradnja tih čipova u glavu ili u telo, u stomak, prosto, sad je stvar pitanje modaliteta gde će to sve da ide i to je samo jedan prirodan put prevencije. Ja lično ne vidim ništa loše. Ako možemo da pričamo o zloupotrebama, mogli smo da pričamo i o atomskim bombama, tenkovima, koka-koli, cigaretama, narkoticima. Znači zloupotreba, pretnja, kontrola, svuda postoji. Ako se sad plašite onoga "oni će znati šta mi radimo". Pa dobro vi znate koliko mi podhranjujemo ovde podataka na telefone, na mreže, na uređaje. Naši identiteti se mnogo više ostvaruju na tim mrežama, digitalnim medijima, pošto se tu mnogo više može skalirati. To smo već sve svi prihvatili, a sad kao kontrolisaće me. To vam je kao kad imate jedan telefon i neko vam nudi još jedan i ti kažeš neću da me prisluškuje. Pa on te sluša na ovaj prvi.

