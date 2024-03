"ORBAN MOŽDA ČEKA RUSKE TENKOVE NA GRANICI MAĐARSKE!" Analitičar tvrdi: JEDNO bi mogli da iskoriste da dublje prodru na ZAPAD!

Rat u Ukrajini i dalje bukti, kraj mu se ne nazire, a na pomolu su nove tenzije i pretnje.

O ratnim zbivanjima govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku i Milutin Ilić, izvršni direktor Instituta "Geopolitikon"

Ilić je ocenio da bi isporuka raketa Taurus o čemu se ovih dana dosta govori nakon presretnutog razgovora nemačkih oficira, dala alibi Rusiji da proširi front.

foto: Kurir televizija

- Svi smo svedoci ove afere sa presretanjem komunikacije između oficira nemačkih iz koje su Rusi zaključili da je Nemačka pristrasnija nego što se javno izjašnjava u diplomatskom svetu. Ta diplomatija je ispod radara. Taurus ima domet 500 km i on će nagoniti Ruse da dobiju još jedan alibi za pomeranje linije fronta, a ako oni zaključe da treba taj Taurus da bude van dometa njihovih teritorija, to će značiti još dublji prodor u ukrajinsku teritoriju. Dakle ima će samo jedan alibi, oni imaju korist od toga - rekao je Ilić i dodao:

- Oni će svejedno prodirati u ukrajinsku teritoriju, imaju takve planove i sa Taurusom i bez Taurusa. Objektivna je analiza da Ukrajina bez konkretne pomoći Severnoatlantske alijanse,ne može da napreduje.

Đokić je prokomenarisao izjavu Orbana da je zapadnoj hegemoniji došao kraj.

foto: Kurir televizija

- Pa ne znam, možda Orban čeka da ruski tenkovi dođu do mađarske granice, pa da on preokrene loptu i da napravi Veliku Mađarsku sa delovima Srbije, Rumunije i ostalim. Ne znam u koji su njegovi planovi. Ne postoji zapadna hegemonija u političkom smislu. Kolonijalizam je jedna ružna stranica prošlosti, to je bio trenutak, prosto tako je bilo vreme. Postoji zapadna tehnološka hegemonija, kultura hegemonija. Svi su preuzeli evropske vrednosti, manje više - rekao je Đokić i dodao:

07:46 ORBAN MOŽEDA ČEKA RUSKE TENKOVE NA GRANICI MAĐARSKE! Analitičar tvrdi: JEDNO bi mogli da iskoriste da dublje prodru na ZAPAD!

- Evropsku tehnologiju, evropska znanja, evropski način uređenja države, evropsku birokratiju svi su dakle preuzeli. Najuspešniji evropski projekat su Sjedinjene američke države. Ceo svet prihvata evropske tekovine. I samo u tom smislu je hegemonija Evrope. Neće ove druge zemlje pobediti zapad, nego će postati istih kao zapad i tada će se izjednačiti ta snaga.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

06:39 UKRAJINA TRAŽI SPAS I VOJNU POMOĆ OD BALKANA?! Analitičar: Dolazak Zelenskog u Tiranu u vezi sa potražnjom OVOG SPECIFIČNOG oružja