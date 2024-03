ŠTA SE DOGAĐA AKO PUTNIK UMRE U AVIONU? Bivša stjuardesa otkrila protokol i šta prvo URADE SA TELOM pokojnika

Stjuardese su obučene da se nose sa svim vrstama prilika u vazduhu od smirivanja nervoznih putnika do toga da ručni prtljag stane u ormariće iznad glave!

Takođe su obučene i šta da rade u retkim situacijama kad recimo putnik premine u avionu. Prema Međunarodnoj asocijaciji za vazdušna putovanja, dogodi se jedan smrtni slučaj putnika na 40.000 letova, ali drugi izvore navode da se to dešava jednom u čak 200.000 letova. Medicinski problemi su međutim češći, a studija u časopisu New England Journal of Medicine izveštava o jednom medicinskom hitnom slučaju na 604 leta.

Šta kabinsko osoblje radi ako putniku pozli na 9.000 metara visine?

- Кad putniku pozli tokom leta posada odmah procenjuje situaciju. Obučeni smo za osnovnu prvu pomoć i imamo komplete za hitnu pomoć. Prvi korak je da pitate da li ima medicinskih stručnjaka na letu koji su voljni da pomognu. Takođe komuniciramo sa kokpitom da obavestimo kapetana o situaciji - navodi bivša stjuardesa Liza Hjuz (43) i dodaje da posada može da vodi osnovnu negu kao što je davanje kiseonika i lekova.

Kapetan u slučaju dramatične situacije može da odluči da preusmeri let na najbliži aerodrom kako bi putnik stigao u bolnicu što je pre moguće.

Avio-kompanije takođe imaju posebne protokole za rukovanje medicinskim hitnim slučajevima i često se konsultuju sa medicinskim stručnjacima na terenu preko namenske komunikacione linije kako bi odlučili koji je najbolji način delovanja.

Šta se dešava ako neko umre u avionu?

Protokol ako putnik umre tokom leta razlikuje se od avio-kompanije, ali generalno uključuje premeštanje tela u privatnije područje ako je moguće. To može biti prazan red ili sedište poslovne klase, a nekada čak i prostorije posade.

Dostojanstvo pokojnika se održava u skladu sa mogućnostima posade koja pokriva telo i osigurava da nije na vidiku drugih putnika. Avion obično nastavlja ka svom odredištu, gde vlasti preuzimaju telo, a avio-kompanija pruža podršku porodici preminulog.

- Ne postoji mandat da se menja putanja leta u slučaju smrti na letu. Pilot mora poštovati određene propise o obaveštavanju u zavisnosti od zemlje i nadležnosti odredišnog aerodroma odnosno protokol kompanije - navodi medicinski direktor organizacije Global Rescue Arnold Seid.

