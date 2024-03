"ON JE BOLESNO I CINIČNO STVORENJE, KADA ON ODE..." Zelenski ponovo osuo paljbu po Putinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo je odbacio optužbe ruskog predsednika Vladimira Putina da je Ukrajina umešana u teroristički napad u predgrađu Moskve.

Zelenski je tokom redovnog obraćanja rekao da Putin sve osim sebe smatra teroristima.

- Danas je Putin ponovo razgovarao sam sa sobom, a to je prenošeno na televiziji. Opet optužuje Ukrajinu. Bolesno i cinično stvorenje. Za njega su svi teroristi, osim njega samog, iako ga teror vodi dve decenije. On najviše omogućuje teror, on i njegove specijalne službe. A kada on ode, sa njim će nestati i zahtev za terorom i nasiljem, jer to je njegov zahtev. Ničiji drugi - rekao je sinoć Zelenski.

Kaže da je dobio izveštaje od vojnih i obaveštajnih agencija

Zelenski je zahvalio svima koji rade na otklanjanju posledica poslednjih ruskih napada. On je naglasio da je izuzetno važno obratiti pažnju na one kojima je podrška potrebna.

Prema njegovim rečima, čak i ako je nekome neprijatno da traži pomoć, drugi treba da obrate pažnju i podrže ih.

Takođe je rekao da je tokom dana dobijao izveštaje iz vojske i obaveštajnih službi. Inače, Zelenski je juče učestvovao na iftaru, posebnoj večeri koja se održava tokom meseca Ramazana, piše Ukrajinska pravda.

