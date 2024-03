"DAJTE NAM PROKLETE PATRIOTE": Kuleba kaže da Ukrajinci gube bitke jer su Rusi počeli da koriste BOMBE OD KOJIH JE NEMOGUĆE POBEĆI

Dmitro Kuleba, ministar spoljnih poslova Ukrajine, nije birao reči u vezi s sistemom protivvazdušne odbrane (PVO) koji je njegovoj zemlji očajnički potreban kako bi odbijala nemilosrdne ruske raketne napade.

- Dajte nam proklete Patriote - zahteva Kuleba u intervjuu koji je dao za Politiko.

Briselski sajt navodi da se Patriot, koji potiče iz SAD, smatra najboljim PVO sistemom za borbu protiv balisičkih raketa kojima ruska vojska poslednjih dana sve intenzivnije zasipa Ukrajinu.

- Kada bismo imali dovoljno PVO sistema, konkretno Patriota, bili bismo u stanju da od uništenja zaštitimo ne samo živote naših ljudi, već i našu privredu - kazao je Kuleba.

Politiko navodi da je stanovnicima Kijeva potpuno jasno koliko su takvi PVO sistemi potrebni Ukrajini, pošto je samo sat vremena pre nego što je Kuleba dao intervju briselskom sajtu u Ministarstvu spoljnih poslova u prestonici, tokom jutra je započeo ruski napad balističkim raketama.

Navodi se da su rakete presreli projektili PVO sistema Patriot, ali je devet osoba, uključujući tinejdžerku, povređeno prilikom napada.

Kuleba je u intervjuu govorio i o naporima umornih ukrajinskih vojnika da nekako zadrže položaje na liniji fronta.

- Kada ukrajinske trupe gube položaje treba da vidimo zašto se to dešava. To je zato što je Rusija počela da masovno koristi unapređene navođene bombe koje se lansiraju iz vazduha - rekao je Kuleba.

On je objasnio da su ove bombe oružje "od kojeg ne možete da pobegnete" ukoliko ste ciljana meta.

- Njih ne možete da (elektronski) ometete. Ona vam samo padne na glavu i uništi sve. Na taj način gubimo položaje i jedini način da ti sprečimo jeste da obaramo (ruske) avione koji nose te bombe. Nama su PVO sistemi potrebni na linijama fronta - poručio je Kuleba.

Politiko navodi da ovaj 42-godišnjak ima spoljne odnose u krvi, pošto je sin bivšeg ukrajinskog ambasadora, a i sam ima dugfu diplomatsku karijeru.

Ipak, on tokom intervjua nije uspeo da sakrije frustraciju zbog kašnjenja zapadne podrške Kijevu, kao i nekih stvari vezanih za nju.

Prošle nedelje su se pojavili navodi u medijima da su SAD zatražile od Ukrajine da prestane sa napadima na energetsku infrastrukturu Rusije i njena naftna postrojenja iz straha da bi udari dronovima na njih mogli da povećaju cene energije na globalnom nivou.

Navodi se da Kuleba te navode nije želeo da potvrdi, ali je, kada je upitan da li ponekad ima utisak da zapadni saveznici od Ukrajine očekuju da se bori s jednom rukom vezanom na leđima, odgovorio potvrdno.

- Da, mislim da je to tako - kazao je Kuleba.

Kulebu "baš briga" da li će Nemačka poslati Tauruse, pohvalio Makrona

Upitan o Nemačkoj, za koju Politiko navodi da se sama upetljava kada je u pitanju priča o isporuci Kijevu raketa dugog dometa Taurus, koje Ukrajina takođe izuzetno želi.

- Slušajte, meni je dosadilo da odgovaram na to. Žao mi je. Možete da me citirate da me je baš briga. Ali, svaki put kada odgovorim na to pitanje, dobijem iziritirani fidbek iz Berlina. Ostavimo to njima. Oni stavljaju same sebe u tu situaciju. Neka se sami iz izvuku iz nje - rekao je Kuleba.

On je, s druge strane, povodom komentara francuskog predsednika da ne isključuje slanje kopnenih trupa u Ukrajinu, kazao da su u Kijevu "veoma zadovoljni što je predsednik (Emanuel) Makron evoluirao u tom pravcu".

- Ukrajina može da pobedi. Ali, ako Ukrajina izgubi, (ruski predsednik Vladimir) Putin se neće tu zaustaviti - zaključio je Kuleba.