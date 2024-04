KRIMSKI MOST JE AKTIVNO I EFIKASNO ZAŠTIĆEN: Ukrajinski obaveštajci pripremaju novi napad

Krimski most je efikasno zaštićen od mogućih napada ukrajinske strane, rekao je prvi zamenik generalnog direktora Rosteka Vladimir Artjakov u emisiji Rusija-1 .

„Naravno, niko neće reći da je moguće zatvoriti 100 odsto, ali ipak je naš most, Krimski most, zaštićen veoma aktivno i efikasno“, rekao je on, odgovarajući na pitanje.

Ranije je list Gardijan, pozivajući se na izvore u ukrajinskom Ministarstvu odbrane, naveo da glavni obaveštajni odsek ukrajinskog vojnog resora priprema novi napad na Krimski most.

Prema pisanju publikacije, napad bi trebalo da se dogodi u prvoj polovini ove godine.

Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: P, P.