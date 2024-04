EVROPSKI REGION TRAŽI OD EU DOZVOLU DA PRODUŽI DAN NA 26 SATI: Šokantna vest, mnogi misle da je šala, ali vlast ima DOBAR ARGUMENT

Najseverniji region Norveške zatražio je od Evropske komisije da mu dozvoli da uspostavi vremensku zonu sa danom od 26 sati!

Bizaran plan, koji je nedavno promovisao gradić Vadse u Arktičkom krugu, nadomak ruske granice, ima za cilj da unapredi lokalne vrednosti i poveća vreme za porodicu, ali i da privuče nove stanovnike u region.

Evropska komisija je potvrdila da je dobila zahtev, ali detalji tog plana, međutim, nisu jasni.

Venče Pedersen, gradonačelnica koja je napisala pismo EK, navodi da nije sigurna kako bi to moglo da se realizuje.

- Nismo mnogo razmišljali o tome. Sat će ići od 12 do 13... Moramo da vidimo kako će ići dalje. Nismo razmišljali o svim detaljima jer ne očekjuemo da će nam odobriti zahtev - navela je Pedersen.

Region se prema njenim rečima bori da privuče nove stanovnike, a nadaju se da će se to promeniti prikazivanjem jedinstvenih vrednosti područja kroz projekat nazvan "MOREtime".

- Šta je dobro u životu ovde? Vreme! Ne trčimo za autobusima ili za vozovima i ne moramo dugo da putujemo na posao i tako dalje. Veoma smo zadovoljni što živimo u delu Norveške gde imamo više vremena da budemo sa prijateljima i porodicom - navela je Pedersen.

Nada se da će više ljudi biti inspirisano da se presele u udaljeni region.

- Sviđa nam se naš način života. Mislimo da bi to moglo biti veoma uzbudljivo i to posebno za porodice sa malom decom. Mislim da je to mirniji i bolji svakodnevni život nego na primer u velikom gradu - navela je Pedersen.

Da li bi se to zaista moglo dogoditi?

Norveška nije članica EU, međutim, deo je Evropskog ekonomskog prostora.

Direktiva EU, doduše, reguliše aranžmane za letnje računanje vremena, međutim, drugo je pitanje da li ima ovlašćenja za stvaranje odvojenih vremenskih zona. Zvaničnici EK navode da su vremenske zone stvar samih zemalja tako da je malo verovatno da će EU moći da udovolji zahtevu regiona.

Pedersen se nada da će zahtev bar proširiti vest o jedinstvenosti severne Norveške.

- Mi smo u tom pogledu jedan od najbogatijih regiona u Evropi jer imamo više vremena - rekao je Pedersen.

