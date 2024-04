UKRAJINA RAZNELA MOĆNI RUSKI SISTEM ZA ELEKTRONSKO RATOVANJE: Izviđači otkrili položaj Borisoglebsk-2 i odmah STIGLA KAZNA (VIDEO)

Ukrajinske snage za specijalne operacije tvrde da su pogodile ruski sistem za elektronsko ratovanje Borisoglebsk-2.

Na snimku, koji je objavljen na Telegramu, vidi se kako dron udara u sistem koji je ruska novinska agencija TASS opisala 2017. godine kao "tehničku kičmu" ruske tehnologije za elektronsko ratovanje.

Snage za specijalne operacije navode da je sistem uništen u napadu dronom nakon što su ga vojnici 3. puka SSO primetili tokom izviđačke misije u regionu Donjecka u istočnoj Ukrajini.

Nije bilo moguće nezavisno proveriti lokaciju ili vreme snimka.

- Borisoglebsk-2 je automatizovani sistem za ometanje koji se koristi za otkrivanje i analizu, ali i za suzbijanje visokofrekventnih i veoma visokofrekventnih radio komunikacija - navodi se u izveštaju Međunarodnog centra za odbranu i bezbednost (ICDS) u izveštaju za 2017. godinu.

Sistem ima mogućnost da kontroliše četiri jedinice za ometanje sa jedne komandne tačke.

Sajt Armi Recognition nazvao je Borisoglebsk-2 "kamenom temeljcem" arsenala elektronskog ratovanja (EV) ruske vojske.

Sistem je navodno prvi put korišćen protiv Ukrajine 2014. godine tokom ruske aneksije poluostrva Кrim.

Elektronsko ratovanje, koje koristi elektromagnetni spektar da poremeti i degradira sposobnost neprijatelja da koristi signale kao što su radio i infracrveni, postalo je ključno u trenutnom sukobu jer svaka strana nastoji da neutrališe sposobnosti druge napadne i izviđačke bespilotne letelice.

Rusija je zadržala značajnu prednost u sposobnostima elektronskog ratovanja iako je izgleda oklevala da postavi takve sisteme na prve linije fronta.

Međutim, ima znakova da to počinje da se menja, a postoje izveštaji da je Ukrajina nedavno napala i zarobila ruski tenk koji je bio opremljen improvizovanim EV sistemom.

Obe strane takođe sada nastoje da koriste veštačku inteligenciju da zaobiđu odbranu EV, razvijajući bespilotne letelice sa veštačkom inteligencijom koje mogu da lociraju i zaključaju mete bez komunikacije sa operaterom - što znači da su sistemi elektronskog ratovanja suvišni.

- Ne možete ometati takav dron jer nema šta da se ometa - rekao je Rojtersu jedan ukrajinski pilot drona iz 92. brigade.

Ukrajina, podsetimo, tvrdi da će zbrisati Krimski most sa lica zemlje do sredine jula! Istovremeni napad projektilima, morskim bespilotnim letelicama i F-16, čiji dolazak se uskoro očekuje, mogao bi da preseče jedini ruski kopneni most ka Кrimu.

(Kurir.rs/BI/Preneo Z.Ko)