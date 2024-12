- To znači plaćene dane odmora i bolovanja, penziju i porodiljsko odsustvo.

- Možemo to da upotrebimo ako se iz bilo kojeg razloga osećamo nebezbedno.

- Odlučujuće je da je sada posao regulisan, pa inspekcija rada može da ga kontroliše, isto kao bilo koji drugi posao u zemlji - kaže on.

Dodaje da to jača poziciju seksualnih radnica u odnosu na vlasnike bordela.

A sa stupanjem zakona na snagu formalno više nema diskriminacije seksualnih radnica u odnosu na radnike u drugim branšama, pa je to u svetu jedinstven slučaj.

- Mi kažemo da je seksualna delatnost - rad. To ne znači da smatramo da je to profesija kao svaka druga, to ne - naglašava Dan, dodajući da taj posao nosi posebne rizike, pa traži i posebnu zaštitu.