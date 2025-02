- On veruje da će, kada bude pušten na slobodu, izaći da proslavi to sa ljudima koji će ga pozdraviti uz muziku i koji će želeti da se rukuju sa njim. To neće biti tako. To je fantazija. Mislim da on ne razume u potpunosti šta svet zaista misli o njemu. Svaki put kad ga vidim, on mi kaže da se svakodnevno kaje zbog svojih odluka. Uništio je sebi život. Uvek priča o kajanju zbog svojih zločina. Misli da ima prijatelje spolja, ali ih nema. Jedina stvar koju prihvata je da njegova porodica više ne želi da ga vidi i poštuje to - ističe njegova advokatica.