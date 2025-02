To ocenjuje Dojče vele koji navodi su tradicionalno bliski odnosi između SAD i Evrope decenijama karakterisali Minhensku bezbednosnu konferenciju. Bez obzira na neke razlike u mišljenjima, baza na kojoj je počivao taj odnos bila je nedodirljiva. Dve strane su surađivale, međusobno se cenile.

Jasno je samo da već u prvim nedeljama Trampovog drugog predsedničkog mandata iz Vašingtona duva neki novi vetar: „Amerika na prvom mestu“, to je Trampova deviza koje se drži i onda kada njegova politika ide na štetu saveznika. Te trzavice mogle bi da obeleže pokoju debatu u otmenom minhenskom hotelu „Bajerišer hof“, u kojem se od 14. do 16. februara sastaju političari, vojni zvaničnici i stručnjaci iz čitavog sveta.

Nove, oštrije tonove u transatlantskim odnosima Donald Tramp već je počeo da praktikuje. U zvaničnom Izveštaju Minhenske konferencije (Munich Security Report), koji je objavljen uoči konferencije, citira se izjava američkog predsednika koju je on dao tokom predizborne kampanje – o tome da evropske nacije iskorišćavaju SAD po pitanju trgovine, ali i u okviru NATO. Prenosi se i Trampova pretnja upućena Evropljanima: „Ako ne platite, mi vas nećemo zaštititi.“

Trampu su trn u oku, kako on to vidi, suviše male investicije nekih evropskih NATO-partnera u opremanje njihovih vojnih snaga. Po tom pitanju u više navrata je kritikovao i Nemačku. Vašington je do sada snosio najveći deo troškova NATO i Evropi je kontinuirano nudio pouzdanu vojnu zaštitu.