- Nema mesta za međunarodno pravo u ovom primitivnom narativu nalik 19. veku, a uloga Ukrajine je svedena na ulogu klijenta ili propale države na platnom spisku SAD, suočena sa realnošću otplate vojne i ekonomske podrške koju je dobila tokom rata i davanja prava SAD da izvlače svoje prirodne resurse, uključujući retke zemne metale, sve je to potpuno razumljivo iz perspektive Moskve.

- Praktični ishod koji Kremlj očekuje od svega ovoga je da dobije neke ukrajinske teritorije, četiri regiona koje je pripojio, kao i delove Donjecke i Luganske oblasti koji još nisu okupirani. To je, zajedno sa smenom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ono što bi Kremlj prodao svom narodu kao pobedu - ističu ruski novinari.

Čini se kao privremenije rešenje nego što bi Moskva želela ili, kako priznaje većina uticajnih praktičara spoljne politike Kremlja, to nije Jalta, ali istina je, kako kažu Soldatov i Borogan, da ovaj dogovor zapravo nije zamišljen da dovede do održivog mira, to nikada nije bio cilj.